كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد.

ويستعد الزمالك لمباراة زد المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويعاون شهدي كل من أحمد رشدي وعمرو جمعة، ويتواجد محمد أيمن كحكم رابع.

وتم تعيين أحمد جابر حكما للفيديو ومساعده عمرو السيد.

ويقود شهدي للمرة الثانية خلال الموسم الجاري مباراة للزمالك.

وكانت المباراة الأولى بين مودرن سبورت والزمالك في الجولة الثالثة من الدوري المصري والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وأشهر وقتها 9 بطاقات صفراء بواقع 6 للزمالك و3 لمودرن سبورت.

ومن المقرر أن تكون هذه المباراة هي التاسعة لشهدي في الموسم الحالي بواقع 7 في الدوري وواحدة في كأس مصر.

وإجمالا أشهر شهدي 38 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوين، إضافة إلى حالتي طرد بعد إنذارين.

واحتسب شهدي 5 ركلات جزاء.

ويحتل الزمالك المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من كأس عاصمة مصر برصيد 4 نقاط من 4 مباريات، وتتبقى له مباراتين ضد زد والمصري.