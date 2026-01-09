الصفقة الثانية بعد رفع إيقاف القيد.. لاتسيو يضم تايلور من أياكس

أعلن نادي لاتسيو التعاقد مع كينيث تايلور قادما من أياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح النادي أن عقد اللاعب يمتد لمدة 4 مواسم ونصف.

وتعد هذه الصفقة هي الثانية للنادي الإيطالي بعد رفع إيقاف القيد.

وظل لاتسيو الصيف الماضي بأكمله دون صفقات جديدة بسبب إيقاف القيد نتيجة المخالفات المالية بسبب قواعد اللعب المالي النظيف الداخلي في إيطاليا.

وتختص لجنة Covisoc التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم بمراقبة ميزانيات الأندية ونسب الرواتب بالتوازي مع الإيرادات وقررت في الصيف الماضي إيقاف لاتسيو من القيد حتى تمكن من رفعه الشتاء الجاري.

وبحسب التقارير الصحفية فإن الصفقة كلفت لاتسيو حوالي 17 مليون يورو.

ويلعب تايلور في مركز وسط الملعب ويبلغ من العمر 23 عاما.

وكان نادي النسور قد أعلن ضم بيتار راتكوف من ريد بول سالزبورج النمساوي مقابل 13 مليون يورو.

ويحتل لاتسيو المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة.