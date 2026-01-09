أمم إفريقيا - الركراكي: لم نخض مباراة مثالية ضد الكاميرون.. وسنمنح ذلك لجيل كامل من المغاربة

شدد وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب أن فريقه لم يخض مباراة مثالية ضد الكاميرون وأنه سيواصل العمل للفوز بلقب أمم إفريقيا 2025.

وحقق منتخب المغرب الفوز بنتيجة 2-0 على الكاميرون وتأهل للمربع الذهبي للبطولة لأول مرة منذ 2004.

وقال الركراكي عبر "كانال بلوس" الفرنسية: "لم نخض مباراة مثالية لأننا في الشوط الثاني تركنا الكاميرون يستعيد الثقة كثيرا".

وأضاف "في الشوط الأول ضغطنا بشكل شامل في كامل أرجاء الملعب، أردنا خنقهم وفعلنا ذلك وفي الشوط الثاني تراجعنا لذا لا يزال هناك مجالات للعمل".

وواصل "وصلنا لنصف نهائي أمم إفريقيا لأول مرة منذ 20 عاما، وفي كأس العالم 2022 تخطينا الدور الأول منذ 36 عاما وهذا ليس سيئا".

وشدد "سنواصل العمل، وسنغلق آذاننا. سنعمل وسنحاول الفوز باللقب، حتى لو كان الأمر صعبا. سنخوض نصف نهائي من نفس المستوى، سواء ضد الجزائر أو نيجيريا. إنهما فريقان كبيران. سنواصل العمل، ونأمل أن نستمر هكذا ونسعد جماهيرنا، فهذا ما يهمنا".

وواصل "خسرنا 4 مباريات: 2 في كأس العالم، و2 بين كأس العالم وأمم إفريقيا. نتعرض للنقد، لكننا نتقبله. نأمل أن نكون على مستوى المهمة الموكلة إلينا. اليوم، أنا سعيد جدا من أجل اللاعبين، ومن أجل الجماهير بالطبع".

وأردف "هناك جيل من المغاربة لم يرَ المغرب في نصف نهائي أمم إفريقيا. سنمنحهم ذلك. يجب أن نحتفل لكنها ليست نهاية المطاف. لسنا بعيدين، لذا يجب أن نذهب حتى النهاية. سيكون الأمر أكثر صعوبة".

وأتم "اليوم نحن في نصف النهائي مع السنغال، حققنا هدفنا وسنتقدم. مبروك للاعبين. أنا سعيد جدا من أجلهم".









































