أمم إفريقيا - الركراكي: لم نخض مباراة مثالية ضد الكاميرون.. وسنمنح ذلك لجيل كامل من المغاربة

الجمعة، 09 يناير 2026 - 23:42

كتب : FilGoal

وليد الركراكي - منتخب المغرب

شدد وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب أن فريقه لم يخض مباراة مثالية ضد الكاميرون وأنه سيواصل العمل للفوز بلقب أمم إفريقيا 2025.

وحقق منتخب المغرب الفوز بنتيجة 2-0 على الكاميرون وتأهل للمربع الذهبي للبطولة لأول مرة منذ 2004.

وقال الركراكي عبر "كانال بلوس" الفرنسية: "لم نخض مباراة مثالية لأننا في الشوط الثاني تركنا الكاميرون يستعيد الثقة كثيرا".

وأضاف "في الشوط الأول ضغطنا بشكل شامل في كامل أرجاء الملعب، أردنا خنقهم وفعلنا ذلك وفي الشوط الثاني تراجعنا لذا لا يزال هناك مجالات للعمل".

وواصل "وصلنا لنصف نهائي أمم إفريقيا لأول مرة منذ 20 عاما، وفي كأس العالم 2022 تخطينا الدور الأول منذ 36 عاما وهذا ليس سيئا".

وشدد "سنواصل العمل، وسنغلق آذاننا. سنعمل وسنحاول الفوز باللقب، حتى لو كان الأمر صعبا. سنخوض نصف نهائي من نفس المستوى، سواء ضد الجزائر أو نيجيريا. إنهما فريقان كبيران. سنواصل العمل، ونأمل أن نستمر هكذا ونسعد جماهيرنا، فهذا ما يهمنا".

وواصل "خسرنا 4 مباريات: 2 في كأس العالم، و2 بين كأس العالم وأمم إفريقيا. نتعرض للنقد، لكننا نتقبله. نأمل أن نكون على مستوى المهمة الموكلة إلينا. اليوم، أنا سعيد جدا من أجل اللاعبين، ومن أجل الجماهير بالطبع".

وأردف "هناك جيل من المغاربة لم يرَ المغرب في نصف نهائي أمم إفريقيا. سنمنحهم ذلك. يجب أن نحتفل لكنها ليست نهاية المطاف. لسنا بعيدين، لذا يجب أن نذهب حتى النهاية. سيكون الأمر أكثر صعوبة".

وأتم "اليوم نحن في نصف النهائي مع السنغال، حققنا هدفنا وسنتقدم. مبروك للاعبين. أنا سعيد جدا من أجلهم".

قبل المباراة تعددت العُقد للمغرب أمام الكاميرون:

الأولى: الكاميرون أقصى المغرب في نسخة 1988 التي استضافتها المغرب من نصف النهائي.

الثانية: المغرب لم تفز من قبل على الكاميرون في أمم إفريقيا (3مواجهات سابقة 2 فوز للكاميرون وتعادل).

الثالثة: المغرب لم يصل لنصف نهائي أمم إفريقيا منذ نسخة 2004 التي خسر لقبها في النهائي ضد تونس.

الرابعة: آخر خسارة رسمية للمغرب على أرضها ووسط جماهيرها جاءت على يد الكاميرون في 2009.

الخامسة: الكاميرون أكثر منتخب أقصى أصحاب الأرض في تاريخ البطولة برصيد 8 مرات.

اليوم وبهدفي دياز وصيباري، فك المغرب العقدة ووصل لنصف النهائي ليكمل الرحلة نحو اللقب الغائب منذ 1976.

وأصبح وليد الركراكي أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات في تاريخ المغرب بأمم إفريقيا برصيد 6 انتصارات.

وينتظر المغرب الفائز من مباراة الغد بين نيجيريا والجزائر لمعرفة هوية منافسه في المربع الذهبي.

وبات منتخب المغرب ثاني المتأهلين لنصف النهائي بعد السنغال التي تفوقت على مالي بهدف دون رد.

المغرب الكاميرون وليد الركراكي أمم إفريقيا
