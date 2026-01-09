أمم إفريقيا - صيباري: نيجيريا أو الجزائر؟ أريد فقط الفوز باللقب

شدد إسماعيل صيباري لاعب منتخب المغرب أنه يريد تحقيق اللقب بغض النظر عن هوية المنافس في نصف النهائي.

وانتصر منتخب المغرب على الكاميرون بنتيجة 2-0 وتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا لأول مرة منذ 2004.

وقال لاعب منتخب المغرب عبر بي إن سبورتس: "لم يتغير أي شيء خلال اللقاء، لعبنا بكثافة ورغبة في الفوز وكانت الخطوط متقاربة، وسجلنا في الوقت المناسب مقارنة بما حدث ضد تنزانيا".

وأضاف "كنا نعرف منذ البداية أن المباراة صعبة بدنيا ولعبنا بذكاء",

وأتم "نيجيريا أو الجزائر في نصف النهائي؟ ليس لدي منتخب مفضل لاختاره، أريد فقط الفوز باللقب".

قبل المباراة تعددت العُقد للمغرب أمام الكاميرون:

الأولى: الكاميرون أقصى المغرب في نسخة 1988 التي استضافتها المغرب من نصف النهائي.

الثانية: المغرب لم تفز من قبل على الكاميرون في أمم إفريقيا (3مواجهات سابقة 2 فوز للكاميرون وتعادل).

الثالثة: المغرب لم يصل لنصف نهائي أمم إفريقيا منذ نسخة 2004 التي خسر لقبها في النهائي ضد تونس.

الرابعة: آخر خسارة رسمية للمغرب على أرضها ووسط جماهيرها جاءت على يد الكاميرون في 2009.

الخامسة: الكاميرون أكثر منتخب أقصى أصحاب الأرض في تاريخ البطولة برصيد 8 مرات.

اليوم وبهدفي دياز وصيباري، فك المغرب العقدة ووصل لنصف النهائي ليكمل الرحلة نحو اللقب الغائب منذ 1976.

وأصبح وليد الركراكي أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات في تاريخ المغرب بأمم إفريقيا برصيد 6 انتصارات.

وينتظر المغرب الفائز من مباراة الغد بين نيجيريا والجزائر لمعرفة هوية منافسه في المربع الذهبي.

وبات منتخب المغرب ثاني المتأهلين لنصف النهائي بعد السنغال التي تفوقت على مالي بهدف دون رد.

