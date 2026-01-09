أمم إفريقيا - صيباري: نيجيريا أو الجزائر؟ أريد فقط الفوز باللقب

شدد إسماعيل صيباري لاعب منتخب المغرب أنه يريد تحقيق اللقب بغض النظر عن هوية المنافس في نصف النهائي.

وانتصر منتخب المغرب على الكاميرون بنتيجة 2-0 وتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا لأول مرة منذ 2004.

وقال لاعب منتخب المغرب عبر بي إن سبورتس: "لم يتغير أي شيء خلال اللقاء، لعبنا بكثافة ورغبة في الفوز وكانت الخطوط متقاربة، وسجلنا في الوقت المناسب مقارنة بما حدث ضد تنزانيا".

وأضاف "كنا نعرف منذ البداية أن المباراة صعبة بدنيا ولعبنا بذكاء",

وأتم "نيجيريا أو الجزائر في نصف النهائي؟ ليس لدي منتخب مفضل لاختاره، أريد فقط الفوز باللقب".







































قبل المباراة تعددت العُقد للمغرب أمام الكاميرون: