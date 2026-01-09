أمم إفريقيا - صيباري: نيجيريا أو الجزائر؟ أريد فقط الفوز باللقب
الجمعة، 09 يناير 2026 - 23:31
كتب : FilGoal
شدد إسماعيل صيباري لاعب منتخب المغرب أنه يريد تحقيق اللقب بغض النظر عن هوية المنافس في نصف النهائي.
إسماعيل صيباري
النادي : إيندهوفن
وانتصر منتخب المغرب على الكاميرون بنتيجة 2-0 وتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا لأول مرة منذ 2004.
وقال لاعب منتخب المغرب عبر بي إن سبورتس: "لم يتغير أي شيء خلال اللقاء، لعبنا بكثافة ورغبة في الفوز وكانت الخطوط متقاربة، وسجلنا في الوقت المناسب مقارنة بما حدث ضد تنزانيا".
وأضاف "كنا نعرف منذ البداية أن المباراة صعبة بدنيا ولعبنا بذكاء",
وأتم "نيجيريا أو الجزائر في نصف النهائي؟ ليس لدي منتخب مفضل لاختاره، أريد فقط الفوز باللقب".
قبل المباراة تعددت العُقد للمغرب أمام الكاميرون:
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مشاركة تريزيجيه في مران منتخب مصر قبل لقاء كوت ديفوار أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: نودع البطولة برأس مرفوعة والعديد من الإيجابيات أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ" أمم إفريقيا - محمد إسماعيل: هدفنا واحد هو حصد اللقب ولا يوجد خصم سهل أمم إفريقيا - الركراكي: لم نخض مباراة مثالية ضد الكاميرون.. وسنمنح ذلك لجيل كامل من المغاربة حُلت العقدة أمم إفريقيا - أسامة فيصل: سنتعامل مع مواجهة كوت ديفوار بهدوء.. وهذا الجيل يستحق اللقب أمم إفريقيا - بونافونتور كالو لـ في الجول: نقاط ضعف مصر قليلة جدا.. وهذا ما جعلنا ننضج