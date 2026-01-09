لعب في يوفنتوس من قبل.. الترجي يضم حمزة رفيعة

الجمعة، 09 يناير 2026 - 23:09

كتب : FilGoal

أعلن نادي الترجي التونسي التعاقد مع حمزة رفيعة قادما من ليتشي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح النادي خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن عقد اللاعب يمتد لمدة 3 مواسم ونصف.

ولم يلعب رفيعة مع ليتشي خلال الموسم الجاري في أي مباراة رغم عدم إصابته.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 26 عاما مسيرته الكروية في شباب ليون ثم انتقل إلى الفريق الثاني ليوفنتوس وأعير إلى ستاندارد ليج وكريمونيزي وعقب عودته استمر مع يوفنتوس.

وشارك لاعب الوسط في مباراة واحدة فقط مع الفريق الأول ليوفنتوس وكانت ضد جنوى في كأس إيطاليا لموسم 2020-2021.

المباراة كانت في دور الـ 16 وسجل هدف الفوز بالمباراة 3-2 في الأشواط الإضافية.

وتوج رفيعة بهذه النسخة من كأس إيطاليا وتعتبر البطولة الوحيدة في مسيرته.

ولم يتواجد رفيعة مع منتخب تونس خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

