حُلت العقدة

أنهى منتخب المغرب عقدته ضد الكاميرون وفاز بنتيجة 2-0 ووصل لنصف نهائي أمم إفريقيا 2025 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله.

سجل هدفا المغرب كل من براهيم دياز وإسماعيل صيباري.

قبل المباراة تعددت العُقد للمغرب أمام الكاميرون:

الأولى: الكاميرون أقصى المغرب في نسخة 1988 التي استضافتها المغرب من نصف النهائي.

الثانية: المغرب لم تفز من قبل على الكاميرون في أمم إفريقيا (3مواجهات سابقة 2 فوز للكاميرون وتعادل).

الثالثة: المغرب لم يصل لنصف نهائي أمم إفريقيا منذ نسخة 2004 التي خسر لقبها في النهائي ضد تونس.

الرابعة: آخر خسارة رسمية للمغرب على أرضها ووسط جماهيرها جاءت على يد الكاميرون في 2009.

الخامسة: الكاميرون أكثر منتخب أقصى أصحاب الأرض في تاريخ البطولة برصيد 8 مرات.

اليوم وبهدفي دياز وصيباري، فك المغرب العقدة ووصل لنصف النهائي ليكمل الرحلة نحو اللقب الغائب منذ 1976.

وأصبح وليد الركراكي أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات في تاريخ المغرب بأمم إفريقيا برصيد 6 انتصارات.

وينتظر المغرب الفائز من مباراة الغد بين نيجيريا والجزائر لمعرفة هوية منافسه في المربع الذهبي.

وبات منتخب المغرب ثاني المتأهلين لنصف النهائي بعد السنغال التي تفوقت على مالي بهدف دون رد.









































التشكيل

لم يُجر وليد الركراكي أي تغيير في تشكيل المغرب الفائز على تنزانيا ضد الكاميرون.

فيما ظل الكاميرون معتمدا على ثلاثي دفاعي ومثله هجومي بقيادة بريان مبومو.

وصف المباراة

في الثواني الأولى من اللقاء طالب لاعبو المغرب بالحصول على ركلة جزاء وهو رفضه الحكم دحان بيده.

استمر ضغط المغرب لكن دون خطورة محققة على مرمى ديفيس إيباسي.

وتعرض جونيور تشامادو لإصابة قوية خرج على إثرها باكيا وعوضه جونيور دينا إبميمبي في الدقيقة 24 في تغيير اضطراري.

وفي الدقيقة 27 ومن ركنية ارتقى أيوب الكعبي برأسية وبلمسة حوّلها براهيم دياز في الشباك معلنا تقدم المغرب بالهدف الأول.

وأصبح دياز ثاني لاعب في تاريخ أمم إفريقيا يسجل ضد 5 منتخبات مختلفة في نسخة واحدة من أمم إفريقيا بعد محمد ناجي "جدو" لاعب منتخب مصر الذي فعلها من قبل في 2010.

ورفع دياز رصيده لـ 5 أهداف في صدارة ترتيب هدافي البطولة.

وبات بفضل أهدافه الـ 5 ثاني أفضل هداف مغربي في تاريخ أمم إفريقيا بعد أحمد فرس صاحب الـ 6 أهداف.

🇲🇦⚽️ الهدف الأول لأسود الأطلس! إبراهيم دياز يهز الشباك ويمنح المنتخب المغربي الأفضلية 🔥#كأس_أمم_إفريقيا | #المغرب_الكاميرون pic.twitter.com/bVhoucWDON — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 9, 2026

ولم يخسر منتخب المغرب أي مباراة شارك فيها براهيم دياز (18 فوز و2 تعادل).

وكاد عبد الصمد الزلزولي أن يسجل الهدف الثاني للمغرب بتسديدة جاءت في الشباك الخارجية بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 37.

سيطرة المغرب على الكرة شهدت طيلة الشوط الأول تراجع كاميروني دون أي خطورة محققة على مرمى ياسين بونو.

في الشوط الثاني استمر الوضع كما هو عليه، تراجع كاميروني بحثا عن مرتدة وسيطرة مغربية بحثا عن تعزيز التقدم.

وشارك جورج كيفين نكودو بدلا من دينا إبميمبي في تغيير هجومي للكاميرون.

وفي الدقيقة 60 علت رأسية الزلزولي مرمى إيباسي.

وطالب لاعبو المغرب بركلة جزاء لصالح إسماعيل صيباري بعد ارتطامه بالحارس في الدقيقة 62 لكن الحكم رفضها واحتسب خطأ لصالح الكاميرون.

وشارك يوسف النصيري وسفيان إمرابط بدلا من أيوب الكعبي وبلال الخنوس على الترتيب في الدقيقة 67.

وحاول نكودو برأسية تهديد مرمى بونو لكن دون خطورة بعدما أفلت من الرقابة.

وفي الدقيقة 74 حسم صيباري الأمور لأسود الأطلس، ركنية مرت من الجميع، تسلمها بدون رقابة وسدد كرة قوية على يسار الحارس معلنا الهدف الثاني للمغرب.

هدف يحمل رقم 2000 في تاريخ أمم إفريقيا.

🔥🇲🇦 تصويبة إسماعيل صيباري تسكن شباك المنتخب الكاميروني! المنتخب المغربي يواصل التألق في هذه المباراة ⚽️👏#كأس_أمم_إفريقيا | #المغرب_الكاميرون pic.twitter.com/zgF6nLtZ18 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 9, 2026

ودفع ديفيد باجو مدرب الكاميرون بـ 3 تغييرات هجومية بحثا عن العودة في اللقاء.

فيما عرف لاعبو المغرب كيفية السيطرة على الكرة والدفاع عن مرماهم.

وفي الدقيقة 86 شارك سفيان رحيمي وأسامة ترغلين بدلا من الزلزولي وصيباري ثم ظهر حمزة إجمان لأول مرة في النسخة الحالية بدلا من دياز في الدقيقة 90.

ضغط لاعبو الكاميرون خلال دقائق الوقت بدلا من الضائع بحثا هدف التقليص لتنتهي المباراة بفوز الأسود، الأطلس وليس غير المروضة.

video:1