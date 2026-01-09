روسنيور: كنت مادة للسخرية في ستراسبورج.. ولا جدوى لأكون مدربا إذا شعرت بالخوف

الجمعة، 09 يناير 2026 - 22:52

كتب : FilGoal

ليام روسينيور

ظهر ليام روسنيور المدير الفني الجديد لتشيلسي في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه تدريب الفريق، ويبدو من تصريحاته أنه يتحدث مثل جوزيه مورينيو.

لكن لم يتضح بالتأكيد هل سيخطو خطوات المدرب التاريخي لتشيلسي أم لا.

وقال المدرب الإنجليزي خلال المؤتمر الصحفي: "عندما ذهبت إلى ستراسبورج كنت مادة للسخرية في وسائل الإعلام، وقالوا إن فريقي سيُنهي الموسم في المركز الأخير".

أخبار متعلقة:
الدوري الإنجليزي - تشيلسي يخسر مجددا أمام أنظار روسنيور.. وبورنموث يعود لتحقيق الانتصارات بعد رحيل روسنيور لـ تشيلسي.. ستراسبورج يعلن اسم مدربه الجديد ماريسكا: أترك تشيلسي وهو في المكان الذي يستحقه تشيلسي يعلن اسم مدربه الجديد

وأضاف "كنت شخصًا مغمورًا قادمًا من إنجلترا، وأنهينا الموسم على بُعد 3 نقاط فقط من مراكز دوري أبطال أوروبا، كل هذا الضجيج مجرد ضجيج".

وتابع "أؤمن بقوة أننا في تشيلسي نستطيع تحقيق نجاح كبير".

وواصل "لا أعتقد أنه من الممكن أن تعمل في هذه الوظيفة دون أن تكون صاحب قرارك، أنا أفهم ما يقال ولست كائنًا فضائيًا وأدرك تمامًا ما يُكتب في الصحافة، لكن لا يمكنك أن تكون مدربًا إذا لم تتخذ قراراتك بنفسك".

وأكمل "مهمتي هي صناعة فريق تخشاه الفرق عندما تأتي إلى ستامفورد بريدج".

وشدد "الضغوط موجودة منذ اليوم الأول، ولو لم أكن مستعدًا لتحمل هذا الضغط لما كنت هنا".

وأوضح "أتطلع إلى هذه المهمة بشغف، ولا أطيق انتظار مباراة شارلتون، اللاعبون والجهاز الفني لم يكونوا سوى داعمين وجعلوني أشعر وكأنني في بيتي".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا كنت خائفًا أو مترددًا فلا جدوى من أن تكون مدربًا، سأعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، وسأدفع اللاعبين لبذل أقصى ما لديهم من أجل تحقيق النجاح".

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه تشارلتون في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

ليام روسنيور تشيلسي
نرشح لكم
الصفقة الثانية بعد رفع إيقاف القيد.. لاتسيو يضم تايلور من أياكس لعب في يوفنتوس من قبل.. الترجي يضم حمزة رفيعة أستون فيلا يعلن رعاية شركة الجونة البحر الأحمر للنادي سيميوني: ماذا حدث مع فينيسيوس؟ ذاكرتي تفقد بعض الأحداث لم أقل شيئا مؤتمر ألونسو: موقف مبابي من الكلاسيكو.. وما حدث من سيميوني غير مقبول ميلان يفرط في نقطتين أمام جنوى أرسنال يرفض الابتعاد في الصدارة أكثر بتعادل سلبي مع ليفربول سافونوف غاب شوفالييه موجود.. باريس سان جيرمان بطل السوبر الفرنسي أمام مارسيليا
أخر الأخبار
هاتريك بنزيمة.. اتحاد جدة يكتسح الأخدود برباعية 4 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - الاتحاد السكندري يرسل عرضا لضم طرخات 6 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ" 20 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - محمد إسماعيل: هدفنا واحد هو حصد اللقب ولا يوجد خصم سهل 33 دقيقة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد 38 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة الثانية بعد رفع إيقاف القيد.. لاتسيو يضم تايلور من أياكس ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا - الركراكي: لم نخض مباراة مثالية ضد الكاميرون.. وسنمنح ذلك لجيل كامل من المغاربة ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - صيباري: نيجيريا أو الجزائر؟ أريد فقط الفوز باللقب ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520938/روسنيور-كنت-مادة-للسخرية-في-ستراسبورج-ولا-جدوى-لأكون-مدربا-إذا-شعرت-بالخوف