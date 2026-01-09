روسنيور: كنت مادة للسخرية في ستراسبورج.. ولا جدوى لأكون مدربا إذا شعرت بالخوف

ظهر ليام روسنيور المدير الفني الجديد لتشيلسي في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه تدريب الفريق، ويبدو من تصريحاته أنه يتحدث مثل جوزيه مورينيو.

لكن لم يتضح بالتأكيد هل سيخطو خطوات المدرب التاريخي لتشيلسي أم لا.

وقال المدرب الإنجليزي خلال المؤتمر الصحفي: "عندما ذهبت إلى ستراسبورج كنت مادة للسخرية في وسائل الإعلام، وقالوا إن فريقي سيُنهي الموسم في المركز الأخير".

وأضاف "كنت شخصًا مغمورًا قادمًا من إنجلترا، وأنهينا الموسم على بُعد 3 نقاط فقط من مراكز دوري أبطال أوروبا، كل هذا الضجيج مجرد ضجيج".

وتابع "أؤمن بقوة أننا في تشيلسي نستطيع تحقيق نجاح كبير".

وواصل "لا أعتقد أنه من الممكن أن تعمل في هذه الوظيفة دون أن تكون صاحب قرارك، أنا أفهم ما يقال ولست كائنًا فضائيًا وأدرك تمامًا ما يُكتب في الصحافة، لكن لا يمكنك أن تكون مدربًا إذا لم تتخذ قراراتك بنفسك".

وأكمل "مهمتي هي صناعة فريق تخشاه الفرق عندما تأتي إلى ستامفورد بريدج".

وشدد "الضغوط موجودة منذ اليوم الأول، ولو لم أكن مستعدًا لتحمل هذا الضغط لما كنت هنا".

وأوضح "أتطلع إلى هذه المهمة بشغف، ولا أطيق انتظار مباراة شارلتون، اللاعبون والجهاز الفني لم يكونوا سوى داعمين وجعلوني أشعر وكأنني في بيتي".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا كنت خائفًا أو مترددًا فلا جدوى من أن تكون مدربًا، سأعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، وسأدفع اللاعبين لبذل أقصى ما لديهم من أجل تحقيق النجاح".

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه تشارلتون في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

