أمم إفريقيا - أسامة فيصل: سنتعامل مع مواجهة كوت ديفوار بهدوء.. وهذا الجيل يستحق اللقب

شدد أسامة فيصل لاعب منتخب مصر على جاهزية الجميع لمواجهة كوت ديفوار في أمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في آخر مباريات ربع نهائي أمم إفريقيا غدا السبت في التاسعة مساء.

وقال فيصل للصحفيين: "جاهزون للمباراة، ليست سهلة وسنتعامل معها بهدوء، ونريد تحقيق اللقب لأن هذا الجيل يستحق الفوز بلقب إفريقيا".

وأضاف "هدفنا إسعاد الشعب المصري ونفعل كل ما بوسعنا لتحقيق ذلك".

وعن لقاء كوت ديفوار قال: "ذاكرنا نقاط القوة والضعف ونأمل أن يحالفنا التوفيق في اللقاء".

وتابع "أنا تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت، وموجود في حال احتاجني الجهاز الفني في أي وقت".

وأتم "حصلنا على فترة راحة جيدة بين المباريات في تلك البطولة عكس النسخ الماضية والكل جاهز للمباراة".

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار

تقام مواجهة مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية المواجهة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق على المباراة علي محمد علي.