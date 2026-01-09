أمم إفريقيا - بونافونتور كالو لـ في الجول: نقاط ضعف مصر قليلة جدا.. وهذا ما جعلنا ننضج

شدد بونافونتور كالو لاعب كوت ديفوار السابق أن الفائز من مواجهة مصر ضد الأفيال لا يضمن تحقيق لقب أمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في آخر مباريات ربع نهائي أمم إفريقيا غدا السبت في التاسعة مساء.

وقال لاعب كوت ديفوار السابق لـ FilGoal.com: "مصر لديها نقاط ضعف قليلة جدا. فريق متماسك، يضم مهاجمين كبيرين هما صلاح ومرموش. بالنسبة لي، لديهم نقاط ضعف قليلة جدا".

وأوضح "إنه فريق جاد، دفاعيا وهجوميا، وهذا يجعل من الصعب علينا أن نلعب بطريقتنا، وأن نبقى مركزين طوال المباراة لنتمكن من الفوز".

وتابع "الفريق دائما يتغذى على الانتصارات، فالانتصارات تشكل قاعدة للانتقال إلى مستوى أعلى. أعتقد أن الفوز بكأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار جعل الفريق ينضج. اكتسبنا خبرة لأن البطولة لم تكن سهلة. نفسيا وذهنيا، الفريق تجاوز مرحلة مهمة، وهذا يظهر اليوم في أدائنا".

وأكمل عن مباراة الغد قائلا: "الفائز من تلك المباراة ليس مضمونا أن يفوز بالبطولة، لكنه مشواره سيكون صعبا. نعم الفريقان يمتلكان كل المقومات اللازمة للوصول إلى النهائي، لكن هذا لا يضمن أن الفريق الذي يفوز بهذه القمة سيفوز بالكأس".

وأتم "المباراة ضد مصر دائما تكون مباريات متقاربة وصعبة لكلا الفريقين. أعتقد أنها ليست بالضرورة نهائي مبكر، لكنها واحدة من أكثر القمم متابعة وتنافسا في القارة الإفريقية".

كالو صاحب الـ 47 عاما خاض 51 مباراة بقميص كوت ديفوار وسجل 12 هدفا دوليا وخسر نهائي أمم إفريقيا 2006 ضد مصر.

كما سجل هدف فوز كوت ديفوار على صربيا في كأس العالم 2006.

ولعب بونافينتور بقمصان فينيورد وأوكسير وباريس سان جيرمان وهيرنفين وتوج بـ 6 ألقاب مع الأندية.