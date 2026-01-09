أمم إفريقيا – ندياي: التأهل لنصف النهائي أهم من جائزة رجل المباراة ضد مالي

الجمعة، 09 يناير 2026 - 22:22

كتب : FilGoal

إيليمان ندياي - السنغال

فضل إيليمان ندياي لاعب منتخب السنغال التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا 2025 عن الحصول على جائزة رجل المباراة ضد مالي.

وانتصر منتخب السنغال على منافسه مالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال ندياي عبر موقع كاف: "سعيد بالفوز بجائزة رجل المباراة ضد مالي، لكن الأهم هو التأهل إلى نصف النهائي، قدمنا لقاء جيد جدا وهذا يؤكد أننا نتحسن من مباراة لأخرى".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – بابي ثياو: علينا أن نكون حاسمين لتسجيل أهداف أكثر أمم إفريقيا - بهدفه ضد الكاميرون.. دياز يعادل رقم جدو التاريخي أمم إفريقيا – كوليبالي: انتصرنا على مالي لكن لم نحقق هدفنا بعد الأب ينتصر

وأتم "سنركز للظهور بأفضل مستوى وتقديم ما يسعد الجماهير في المباراة المقبلة".

ومن المنتظر أن يواجه منتخب السنغال الفائز من مصر وكوت ديفوار في دور نصف النهائي.

انتصار الأب

تحدث بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال قبل المباراة عن كونها مثل الحرب مثلما قال توم سينفيت مدرب مالي.

وقتها قال ثياو خلال المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لي، إنها مجرد مباراة كرة قدم. لا يمكننا الحديث عن الحرب بين مالي والسنغال. سنبقى ضمن نطاق الرياضة. والدي سنغالي ووالدتي من مالي".

ومن هنا انتصر الأب السنغالي على الأم التي تنتمي لمالي في المباراة.

أمم إفريقيا السنغال إيليمان ندياي
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مشاركة تريزيجيه في مران منتخب مصر قبل لقاء كوت ديفوار أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: نودع البطولة برأس مرفوعة والعديد من الإيجابيات أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ" أمم إفريقيا - محمد إسماعيل: هدفنا واحد هو حصد اللقب ولا يوجد خصم سهل أمم إفريقيا - الركراكي: لم نخض مباراة مثالية ضد الكاميرون.. وسنمنح ذلك لجيل كامل من المغاربة أمم إفريقيا - صيباري: نيجيريا أو الجزائر؟ أريد فقط الفوز باللقب حُلت العقدة أمم إفريقيا - أسامة فيصل: سنتعامل مع مواجهة كوت ديفوار بهدوء.. وهذا الجيل يستحق اللقب
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مشاركة تريزيجيه في مران منتخب مصر قبل لقاء كوت ديفوار 28 دقيقة | أمم إفريقيا
كرة سلة - الاتحاد ينتصر على الأهلي في الدوري.. والترتيب بعد نهاية ذهاب الدور التمهيدي 40 دقيقة | كرة سلة
أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: نودع البطولة برأس مرفوعة والعديد من الإيجابيات ساعة | أمم إفريقيا
هاتريك بنزيمة يقود اتحاد جدة لاكتساح الأخدود ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - الاتحاد السكندري يرسل عرضا لضم طرخات ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ" ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - محمد إسماعيل: هدفنا واحد هو حصد اللقب ولا يوجد خصم سهل ساعة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520935/أمم-إفريقيا-ندياي-التأهل-لنصف-النهائي-أهم-من-جائزة-رجل-المباراة-ضد-مالي