أمم إفريقيا – ندياي: التأهل لنصف النهائي أهم من جائزة رجل المباراة ضد مالي

فضل إيليمان ندياي لاعب منتخب السنغال التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا 2025 عن الحصول على جائزة رجل المباراة ضد مالي.

وانتصر منتخب السنغال على منافسه مالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال ندياي عبر موقع كاف: "سعيد بالفوز بجائزة رجل المباراة ضد مالي، لكن الأهم هو التأهل إلى نصف النهائي، قدمنا لقاء جيد جدا وهذا يؤكد أننا نتحسن من مباراة لأخرى".

وأتم "سنركز للظهور بأفضل مستوى وتقديم ما يسعد الجماهير في المباراة المقبلة".

ومن المنتظر أن يواجه منتخب السنغال الفائز من مصر وكوت ديفوار في دور نصف النهائي.

انتصار الأب

تحدث بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال قبل المباراة عن كونها مثل الحرب مثلما قال توم سينفيت مدرب مالي.

وقتها قال ثياو خلال المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لي، إنها مجرد مباراة كرة قدم. لا يمكننا الحديث عن الحرب بين مالي والسنغال. سنبقى ضمن نطاق الرياضة. والدي سنغالي ووالدتي من مالي".

ومن هنا انتصر الأب السنغالي على الأم التي تنتمي لمالي في المباراة.