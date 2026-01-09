أمم إفريقيا – بابي ثياو: علينا أن نكون حاسمين لتسجيل أهداف أكثر

طالب بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال لاعبيه بأن يكونوا أكثر حسما أمام المرمى لتسجيل المزيد من الأهداف.

وانتصر منتخب السنغال على منافسه مالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال ثياو عبر موقع كاف: "مباراة مالي لم تكن سهلة لأنه منتخب يتمتع بلاعبين أصحاب موهبة كبيرة وإمكانيات جيدة، لكننا نجحنا في الفوز".

وأضاف "لو كنا أكثر حسماً أمام المرمى لتمكّنا من تسجيل أهداف أكثر، لكن الأهم هو أننا تأهلنا إلى الدور نصف النهائي".

وأنهى حديثه قائلا: "سنسعى إلى تصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة ونأمل أن نكون أكثر حسما أمام المرمى وأن يحالفنا الحظ في المستقبل".

ومن المنتظر أن يواجه منتخب السنغال الفائز من مصر وكوت ديفوار في دور نصف النهائي.

انتصار الأب

تحدث بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال قبل المباراة عن كونها مثل الحرب مثلما قال توم سينفيت مدرب مالي.

وقتها قال ثياو خلال المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لي، إنها مجرد مباراة كرة قدم. لا يمكننا الحديث عن الحرب بين مالي والسنغال. سنبقى ضمن نطاق الرياضة. والدي سنغالي ووالدتي من مالي".

ومن هنا انتصر الأب السنغالي على الأم التي تنتمي لمالي في المباراة.