أمم إفريقيا - بهدفه ضد الكاميرون.. دياز يعادل رقم جدو التاريخي
الجمعة، 09 يناير 2026 - 22:01
كتب : FilGoal
عادل براهيم دياز لاعب منتخب المغرب رقما قياسيا تاريخيا في أمم إفريقيا بعد هدفه ضد الكاميرون.
براهيم دياز
النادي : ريال مدريد
ويلتقي منتخب المغرب مع الكاميرون في ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025.
وحوّل براهيم دياز عرضية أيوب الكعبي في الشباك بلمسة بسيطة متقدما لأسود الأطلس على الأسود غير المروضة في الدقيقة 27.
26'| 𝐆𝐎𝐀𝐋🇲🇦
The Atlas Lions take the lead through Brahim Diaz! #UBCAFCON25 #TotalEnergiesAFCON2026 #TECNOAI #TECNOAFCON2025 pic.twitter.com/XIFPwRvw0I— UBC UGANDA (@ubctvuganda) January 9, 2026
وأصبح دياز ثاني لاعب في تاريخ أمم إفريقيا يسجل ضد 5 منتخبات مختلفة في نسخة واحدة من أمم إفريقيا بعد محمد ناجي "جدو" لاعب منتخب مصر الذي فعلها من قبل في 2010.
وسجل دياز ضد زامبيا وجُزر القمر ومالي وتنزانيا واليوم ضد الكاميرون.
ورفع دياز رصيده لـ 5 أهداف في صدارة ترتيب هدافي البطولة.
وأصبح بفضل أهدافه الـ 5 ثاني أفضل هداف مغربي في تاريخ أمم إفريقيا بعد أحمد فرس صاحب الـ 6 أهداف.
ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة الفائز من لقاء السبت والذي يجمع نيجيريا مع الجزائر.
وسيقام نهائي أمم إفريقيا 2025 يوم 18 يناير الجاري.