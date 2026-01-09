أمم إفريقيا - بهدفه ضد الكاميرون.. دياز يعادل رقم جدو التاريخي

عادل براهيم دياز لاعب منتخب المغرب رقما قياسيا تاريخيا في أمم إفريقيا بعد هدفه ضد الكاميرون.

ويلتقي منتخب المغرب مع الكاميرون في ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025.

وحوّل براهيم دياز عرضية أيوب الكعبي في الشباك بلمسة بسيطة متقدما لأسود الأطلس على الأسود غير المروضة في الدقيقة 27.

وأصبح دياز ثاني لاعب في تاريخ أمم إفريقيا يسجل ضد 5 منتخبات مختلفة في نسخة واحدة من أمم إفريقيا بعد محمد ناجي "جدو" لاعب منتخب مصر الذي فعلها من قبل في 2010.

وسجل دياز ضد زامبيا وجُزر القمر ومالي وتنزانيا واليوم ضد الكاميرون.

ورفع دياز رصيده لـ 5 أهداف في صدارة ترتيب هدافي البطولة.

وأصبح بفضل أهدافه الـ 5 ثاني أفضل هداف مغربي في تاريخ أمم إفريقيا بعد أحمد فرس صاحب الـ 6 أهداف.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة الفائز من لقاء السبت والذي يجمع نيجيريا مع الجزائر.

وسيقام نهائي أمم إفريقيا 2025 يوم 18 يناير الجاري.