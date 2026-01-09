أمم إفريقيا – كوليبالي: انتصرنا على مالي لكن لم نحقق هدفنا بعد

الجمعة، 09 يناير 2026 - 21:07

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي - السنغال

أعرب كاليدو كولبيالي لاعب السنغال عن سعادته بالفوز على مالي في دور ربع النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وانتصر منتخب السنغال على منافسه مالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال كولبيالي عبر بي إن سبورتس: "الحمد لله على الوصول لنصف النهائي، كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة جدا وسعداء بتحقيق جزء من هدفنا، لكن الهدف الأساسي لم يتحقق بعد".

وأنهى حديثه قائلا: "إدوارد ميندي حارس مرمى رائع وهناك تواصل دائما بينه وبيننا كخط دفاع، نحن جميعا نخدم بلادنا ونساعد الفريق".

ومن المنتظر أن يواجه منتخب السنغال الفائز من مصر وكوت ديفوار في دور نصف النهائي.

انتصار الأب

تحدث بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال قبل المباراة عن كونها مثل الحرب مثلما قال توم سينفيت مدرب مالي.

وقتها قال ثياو خلال المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لي، إنها مجرد مباراة كرة قدم. لا يمكننا الحديث عن الحرب بين مالي والسنغال. سنبقى ضمن نطاق الرياضة. والدي سنغالي ووالدتي من مالي".

ومن هنا انتصر الأب السنغالي على الأم التي تنتمي لمالي في المباراة.

أمم إفريقيا السنغال مالي كاليدو كوليبالي
