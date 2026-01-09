أمم إفريقيا – سينتفيت: بذلنا كل مجهودنا ولم نفز على السنغال

عبر توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب مالي عن خيبة أمله بعد الخسارة من السنغال.

انتصر منتخب السنغال على منافسه مالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال المدرب البلجيكي عبر بي إن سبورتس: "نشعر بخيبة أمل ولم نرتكب الأخطاء خلال المباراة وكنت أشعر بإمكانية تحقيق الفوز.

وأنهى حديثه قائلا: "نتلقى دائما الدعم من المشجعين ومن المؤسف أننا بذلنا كل مجهودنا ثم لم ننتصر".

ويبدو أن منتخب مالي لن يلعب بالفريق كاملا، فتعرض إيف بيسوما قائد الفريق للطرد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وقبلها لعب مالي ضد تونس في دور الـ 16 بعشرة لاعبين أيضا بعد طرد وويو كوليبالي.

انتصار الأب

تحدث بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال قبل المباراة عن كونها مثل الحرب مثلما قال توم سينفيت مدرب مالي.

وقتها قال ثياو خلال المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لي، إنها مجرد مباراة كرة قدم. لا يمكننا الحديث عن الحرب بين مالي والسنغال. سنبقى ضمن نطاق الرياضة. والدي سنغالي ووالدتي من مالي".

ومن هنا انتصر الأب السنغالي على الأم التي تنتمي لمالي في المباراة.