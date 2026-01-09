أمم إفريقيا – نياكاتي: مواجهة مصر أو كوت ديفوار لن تغير من هدفنا بالتتويج بالبطولة

أوضح موسى نياكاتي لاعب منتخب السنغال أن هدف فريقه هو التتويج ببطولة أمم إفريقيا بغض النظر عن المنافس المقبل في دور نصف النهائي.

وانتصر منتخب السنغال على منافسه مالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال نياكاتي عبر بي إن سبورتس: "أردنا أن نرفع نسق المباراة لنسيطر عليها وكنا نلعب بشكل جاد ومتماسكين وكنا نود أن نسجل الهدف الثاني".

وأتم "سعداء بالوصول لنصف النهائي وسنرى من سيكون منافسنا سواء مصر أو كوت ديفوار فسنسعى للفوز دائما، هدفنا سيبقى نفسه وهو التتويج بالبطولة".

انتصار الأب

تحدث بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال قبل المباراة عن كونها مثل الحرب مثلما قال توم سينفيت مدرب مالي.

وقتها قال ثياو خلال المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لي، إنها مجرد مباراة كرة قدم. لا يمكننا الحديث عن الحرب بين مالي والسنغال. سنبقى ضمن نطاق الرياضة. والدي سنغالي ووالدتي من مالي".

ومن هنا انتصر الأب السنغالي على الأم التي تنتمي لمالي في المباراة.