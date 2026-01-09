انتهت أمم إفريقيا - المغرب (2)-(0) الكاميرون.. فوز الأسود
الجمعة، 09 يناير 2026 - 20:36
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025.
وسيلتقي الفائز من مباراة المغرب والكاميرون ضد الفائز من مباراة الغد بين نيجيريا والجزائر.
انتهت
ق 74: جووووول صيباري يسجل الثاني بتسديدة قوية من داخل الـ 18
ق 62: الحارس يرتطم بالصيباري والمدافع يشتت الكرة من على خط المرمى
ق 60: رأسية الزلزولي تعلو العارضة
بداية الشوط الثاني
نهاية للشوط الأول
ق 37: تسديدة الزلزولي تمر بجوار القائم.
26'| 𝐆𝐎𝐀𝐋🇲🇦
ق 27: جوووول براهيم دياز يسجل الأول للمغرب
ق 20: ضغط قوي مغربي ومحاولات لكن دون خطورة
ق 1: مطالبات بركلة جزاء مبكرة لكن الحكم يرفضها
بداية اللقاء