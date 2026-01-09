مباشر أمم إفريقيا - المغرب (1)-(0) الكاميرون.. أوووووه الثاني يضيع

الجمعة، 09 يناير 2026 - 20:36

كتب : FilGoal

براهيم دياز - المغرب - الكاميرون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025.

وسيلتقي الفائز من مباراة المغرب والكاميرون ضد الفائز من مباراة الغد بين نيجيريا والجزائر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

--

ق 62: الحارس يرتطم بالصيباري والمدافع يشتت الكرة من على خط المرمى

ق 60: رأسية الزلزولي تعلو العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية للشوط الأول

ق 37: تسديدة الزلزولي تمر بجوار القائم.

ق 27: جوووول براهيم دياز يسجل الأول للمغرب

ق 20: ضغط قوي مغربي ومحاولات لكن دون خطورة

ق 1: مطالبات بركلة جزاء مبكرة لكن الحكم يرفضها

بداية اللقاء

المغرب الكاميرون أمم إفريقيا
