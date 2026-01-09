مباشر أمم إفريقيا - المغرب (1)-(0) الكاميرون.. أوووووه الثاني يضيع

أمم إفريقيا – ندياي: التأهل لنصف النهائي أهم من جائزة رجل المباراة ضد مالي

أمم إفريقيا – بابي ثياو: علينا أن نكون حاسمين لتسجيل أهداف أكثر

أمم إفريقيا - بهدفه ضد الكاميرون.. دياز يعادل رقم جدو التاريخي

أمم إفريقيا – كوليبالي: انتصرنا على مالي لكن لم نحقق هدفنا بعد

أمم إفريقيا – سينتفيت: بذلنا كل مجهودنا ولم نفز على السنغال

أمم إفريقيا – نياكاتي: مواجهة مصر أو كوت ديفوار لن تغير من هدفنا بالتتويج بالبطولة

تشكيل أمم إفريقيا - لا تغييرات في خيارات المغرب.. وثلاثي في دفاع الكاميرون

الأب ينتصر