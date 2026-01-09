تشكيل أمم إفريقيا - لا تغييرات في خيارات المغرب.. وثلاثي في دفاع الكاميرون

يقود أشرف حكيمي تشكيل المغرب في مواجهة الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025، ويتواجد آدم ماسينا في قلب الدفاع لتعويض الغيابات.

ويلتقي المنتخبان على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط.

ولم يُجر وليد الركراكي المدير الفني لأسود الأطلس أي تغيير على التشكيل الفائز ضد تنزانيا في ثمن النهائي.

في المقابل يواصل منتخب الكاميرون الاعتماد على ثلاثي في الدفاع وأيضا في الهجوم.

ويقود بريان مبومو الهجوم ومعه كريستيان كوفاني الذي سجل في آخر مباراتين.

وجاء تشكيل المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي – نايف أكرد – آدم ماسينا – نصير مزراوي

الوسط: إسماعيل صيباري – نائل العيناوي– بلال الخنوس

الهجوم: عبد الصمد الزلزولي – أيوب الكعبي – براهيم دياز

فيما جاء تشكيل الكاميرون

حراسة المرمى: ديفيس إيباسي

الدفاع: تشي مالوني – تولو نوهو – صامويل كوتو

الوسط: جونيور تشامادو – أرثر أفوم – كارلوس باليبا – محمدو ناجيدا

الهجوم: بريان مبومو – كريستيان كوفاني - داني ناماسو

وتأهل منتخب السنغال بالفعل إلى نصف النهائي كأول المتأهلين على حساب مالي.

وسيلتقي الفائز من مباراة المغرب والكاميرون ضد الفائز من مباراة الغد بين نيجيريا والجزائر.