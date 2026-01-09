تشكيل أمم إفريقيا - لا تغييرات في خيارات المغرب.. وثلاثي في دفاع الكاميرون

الجمعة، 09 يناير 2026 - 20:16

كتب : FilGoal

منتخب المغرب - أشرف حكيمي مع وليد الركراكي

يقود أشرف حكيمي تشكيل المغرب في مواجهة الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025، ويتواجد آدم ماسينا في قلب الدفاع لتعويض الغيابات.

ويلتقي المنتخبان على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط.

ولم يُجر وليد الركراكي المدير الفني لأسود الأطلس أي تغيير على التشكيل الفائز ضد تنزانيا في ثمن النهائي.

في المقابل يواصل منتخب الكاميرون الاعتماد على ثلاثي في الدفاع وأيضا في الهجوم.

ويقود بريان مبومو الهجوم ومعه كريستيان كوفاني الذي سجل في آخر مباراتين.

وجاء تشكيل المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي – نايف أكرد – آدم ماسينا – نصير مزراوي

الوسط: إسماعيل صيباري – نائل العيناوي– بلال الخنوس

الهجوم: عبد الصمد الزلزولي – أيوب الكعبي – براهيم دياز

Image

فيما جاء تشكيل الكاميرون

حراسة المرمى: ديفيس إيباسي

الدفاع: تشي مالوني – تولو نوهو – صامويل كوتو

الوسط: جونيور تشامادو – أرثر أفوم – كارلوس باليبا – محمدو ناجيدا

الهجوم: بريان مبومو – كريستيان كوفاني - داني ناماسو

Image

وتأهل منتخب السنغال بالفعل إلى نصف النهائي كأول المتأهلين على حساب مالي.

وسيلتقي الفائز من مباراة المغرب والكاميرون ضد الفائز من مباراة الغد بين نيجيريا والجزائر.

أشرف حكيمي أمم إفريقيا تشكيل أمم إفريقيا المغرب الكاميرون
