خبر في الجول – بيراميدز يتمم اتفاقه مع زيسكو لضم باسكال فيري

توصل نادي بيراميدز إلى اتفاق مع نظيره زيسكو يونايتد الزامبي لضم لاعبه باسكال فيري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز يتمم اتفاقه مع زيسكو يونايتد الزامبي لضم الجناح الأيمن باسكال فيري لمدة 3 مواسم ونصف.

ويبلغ فيري من العمر 20 عاما وشارك مع فريقه في 5 مباريات خلال بطولة الكونفدرالية في الموسم الجاري.

وخاض اللاعب الزامبي 159 دقيقة وصنع هدفا دون التسجيل.

وصنع باسكال هدفه ضد جوانينج جالاكسي البوتسواني خلال الأدوار التمهيدية للبطولة.

ولعب فيري مباراة واحدة مع منتخب زامبيا وذلك ضد الكونغو الديمقراطية في اللقاء الودي الذي جمعهما في ديسمبر من العام الماضي.