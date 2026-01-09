خبر في الجول – بيراميدز يتمم اتفاقه مع زيسكو لضم باسكال فيري

الجمعة، 09 يناير 2026 - 19:36

كتب : عمرو نبيل

باسكال فيري - زيسكو

توصل نادي بيراميدز إلى اتفاق مع نظيره زيسكو يونايتد الزامبي لضم لاعبه باسكال فيري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز يتمم اتفاقه مع زيسكو يونايتد الزامبي لضم الجناح الأيمن باسكال فيري لمدة 3 مواسم ونصف.

ويبلغ فيري من العمر 20 عاما وشارك مع فريقه في 5 مباريات خلال بطولة الكونفدرالية في الموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
هاني سعيد يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع ثلاثي الزمالك كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يضم جودة من بيراميدز بمشاركة حامد حمدان.. بيراميدز ينتصر على جولف يونايتد وديا بثلاثية مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع بنتايك

وخاض اللاعب الزامبي 159 دقيقة وصنع هدفا دون التسجيل.

وصنع باسكال هدفه ضد جوانينج جالاكسي البوتسواني خلال الأدوار التمهيدية للبطولة.

ولعب فيري مباراة واحدة مع منتخب زامبيا وذلك ضد الكونغو الديمقراطية في اللقاء الودي الذي جمعهما في ديسمبر من العام الماضي.

ميركاتو باسكال فيري زيسكو يونايتد
نرشح لكم
مصدر من المصري لـ في الجول: خطوة تفصلنا عن ضم العش من الأهلي خبر في الجول - الأهلي يتفق مع البنك على ضم عمرو الجزار.. وقيمة الصفقة خبر في الجول – فاركو يقدم عرضا لضم مصطفى فوزي مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: سيحا اقترب من الانتقال للمصري خبر في الجول - الزمراوي إلى المصري معارا من الوداد.. وموعد وصوله الاتحاد السكندري يتعاقد مع محمود عبد العاطي كما كشف في الجول - الوداد يتعاقد مع صلاح مصدق خبر في الجول - الجونة ينتظر رد الاتحاد على مطالبه بشأن محمد علاء
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - بونافونتور كالو لـ في الجول: نقاط ضعف مصر قليلة جدا.. وهذا ما جعلنا ننضج 5 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – ندياي: التأهل لنصف النهائي أهم من جائزة رجل المباراة ضد مالي 19 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – بابي ثياو: علينا أن نكون حاسمين لتسجيل أهداف أكثر 36 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - بهدفه ضد الكاميرون.. دياز يعادل رقم جدو التاريخي 40 دقيقة | أمم إفريقيا
مصدر من المصري لـ في الجول: خطوة تفصلنا عن ضم العش من الأهلي 52 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا – كوليبالي: انتصرنا على مالي لكن لم نحقق هدفنا بعد ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – سينتفيت: بذلنا كل مجهودنا ولم نفز على السنغال ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – نياكاتي: مواجهة مصر أو كوت ديفوار لن تغير من هدفنا بالتتويج بالبطولة ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520925/خبر-في-الجول-بيراميدز-يتمم-اتفاقه-مع-زيسكو-لضم-باسكال-فيري