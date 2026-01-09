قائمة الأهلي - عودة حمزة علاء أمام فاركو في كأس عاصمة مصر

الجمعة، 09 يناير 2026 - 19:09

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي - حمزة علاء

تواجد حمزة علاء لأول مرة في قائمة الأهلي عقب عودته للفريق عقب تجربة احترافية قصيرة لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر.

ويفتتح الأهلي الجولة السادسة من المسابقة في الرابعة عصرا على استاد برج العرب.

وخاض الأهلي مباراة المقاولون العرب الماضية بقيادة يس توروب بفريق كامل من اللاعبين الشباب وخسر بنتيجة 3-0.

وشهدت القائمة تواجد الثنائي المحترف نيتس جراديشار وأشرف داري، بالإضافة لـ 8 لاعبين من فريق الشباب.

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر

حراسة المرمى: حمزة علاء - محمد أحمد "سيحا".

الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان - محمد شكري - أشرف داري - مصطفى العش - مهند الشامي - إبراهيم عادل - إبراهيم الأسيوطي.

الوسط: أحمد رضا – حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله - إبراهيما كاظم - محمد رأفت - عمر معوض.

الهجوم: نيتس جراديشار - محمد زعلوك - حمزة عبد الكريم.

Image

ويحتل فاركو المركز الثالث برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن طلائع الجيش المتصدر.

فيما يحتل الأهلي المركز السادس في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

الأهلي قائمة الأهلي حمزة علاء كأس عاصمة مصر فاركو
