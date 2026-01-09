قائمة الأهلي - عودة حمزة علاء أمام فاركو في كأس عاصمة مصر
الجمعة، 09 يناير 2026 - 19:09
كتب : حسام نور الدين
تواجد حمزة علاء لأول مرة في قائمة الأهلي عقب عودته للفريق عقب تجربة احترافية قصيرة لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر.
حمزة علاء
النادي : بورتيمونينسي
ويفتتح الأهلي الجولة السادسة من المسابقة في الرابعة عصرا على استاد برج العرب.
وخاض الأهلي مباراة المقاولون العرب الماضية بقيادة يس توروب بفريق كامل من اللاعبين الشباب وخسر بنتيجة 3-0.
وشهدت القائمة تواجد الثنائي المحترف نيتس جراديشار وأشرف داري، بالإضافة لـ 8 لاعبين من فريق الشباب.
قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر
حراسة المرمى: حمزة علاء - محمد أحمد "سيحا".
الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان - محمد شكري - أشرف داري - مصطفى العش - مهند الشامي - إبراهيم عادل - إبراهيم الأسيوطي.
الوسط: أحمد رضا – حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله - إبراهيما كاظم - محمد رأفت - عمر معوض.
الهجوم: نيتس جراديشار - محمد زعلوك - حمزة عبد الكريم.
ويحتل فاركو المركز الثالث برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن طلائع الجيش المتصدر.
فيما يحتل الأهلي المركز السادس في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.