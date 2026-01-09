أستون فيلا يعلن رعاية شركة الجونة البحر الأحمر للنادي

أعلن أستون فيلا رعاية شركة الجونة البحر الأحمر للنادي فيما تبقى من الموسم الجاري.

ويملك ناصف ساويرس نادي أستون فيلا، بينما شقيقه سميح ساويرس هو مالك شركة الجونة البحر الأحمر.

وكتب النادي الإنجليزي خلال بيانه عبر موقعه "هذه الشراكة تجمع بين علامتين تتشاركان الالتزام بالأداء العالي والطموح والنمو الدولي".

Aston Villa x El Gouna

وواصل "الموقع الفريد للجونة كوجهة ساحلية راقية ووجهة رياضية عالمية المستوى يجعلها شريكا مثاليا لأستون فيلا في إطار مواصلتنا لتوسيع حضورنا العالمي".

بينما عبرت شركة الجونة البحر الأحمر عن سعادتها خلال موقع أستون فيلا "تم تصميم الجونة كمدينة بنيت لتدوم تعكس شراكتنا مع أستون فيلا إيمانًا مشتركًا بالتفكير طويل الأمد، والهوية القوية، وقوة الرياضة في ربط الناس والثقافات".

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة بالتساوي مع الوصيف مانشستر سيتي.

