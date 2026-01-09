أمم إفريقيا – مؤتمر محرز: هذه آخر نسخة من البطولة أشارك فيها

الجمعة، 09 يناير 2026 - 18:36

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر

أكد رياض محرز لاعب منتخب الجزائر أن هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا هي الأخيرة التي يشارك فيها.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة منافسه نيجيريا في المباراة التي ستجمعهما في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا يوم السبت المقبل.

وقال محرز خلال المؤتمر الصحفي: "المباراة المقبلة أمام نيجيريا ستكون مختلفة تماما عن مواجهة نصف نهائي 2019 في مصر، طريقة اللعب مختلفة والمسار مختلف".

وأضاف "ما قدمناه حتى الآن جيد جدا، لكن علينا تقديم الأفضل، ونحن قادرون على ذلك ولدينا فريق قوي، وسنعطي أقصى ما لدينا لإسعاد جماهيرنا".

وتابع "هذه آخر نسخة لي من كأس أمم إفريقيا أشارك فيها، أريد التتويج باللقب مع هذا الجيل".

وأنهى حديثه قائلا: "عندما أكون على مقاعد البدلاء أكون متوترا جدا وأحب التواصل مع من حولي، لكن المدرب هو من قرر إشراك زروقي وبولبينة، وأنا حاولت فقط تقديم بعض النصائح لهما".

الفائز من هذه المباراة سيواجه المنتصر من لقاء الكاميرون ضد المغرب في نصف النهائي.

وكان محرز سببا في تتويج بلاده بالبطولة نسخة 2019 التي أقيمت في مصر بعدما سجل 3 أهداف.

وسجل محرز هدف الفوز ضد نيجيريا في دور نصف النهائي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وأوصل فريقه إلى النهائي.

أمم إفريقيا رياض محرز الجزائر نيجيريا
