خبر في الجول – فاركو يقدم عرضا لضم مصطفى فوزي

قدّم نادي فاركو عرضا لنادي وي لضم مصطفى فوزي مهاجم الفريق حسبما علم FilGoal.com.

وتألق فوزي في قيادة فريقه لإقصاء الأهلي من دور الـ 32 من كأس مصر في مفاجأة مدوية.

وينتهي تعاقد فوزي مع وي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

وسبق أن صرّح مصطفى فوزي عبر أون سبورت عقب الفوز على الأهلي: "أصعب هدفين سجلتهما في حياتي لأنني تربيت في الأهلي وكنت قائدا لفريق مواليد 99، والأهلي أكبر فريق في إفريقيا والشرق الأوسط".

وأضاف "لم أشعر باليأس بعدما تعرضت للإصابة ولذلك حاولت العودة مرة أخرى وكافحت لاسترجاع مستواي".

وتابع "من الممكن أن أعود إلى الدوري الممتاز حيث أنتمي ومباراة مثل هذه من الممكن أن تساهم لي في ذلك، المدير الفني كان رائعا".

video:1

المهاجم صاحب الـ 26 عاما بدأ مسيرته في الأهلي وخرج تجربة إعارة في التشيك بقميص فيكتوريا تشتكوف.

وفي 2023 انتقل لزد ومنه أعير للداخلية، وانضم في يناير 2025 لصفوف وي.

وسجل فوزي 3 أهداف من قبل في موسم 2022-23 مع الداخلية في الدوري المصري.