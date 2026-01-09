مصدر من الأهلي لـ في الجول: توروب يقرر الاعتماد على رباعي الشباب مع الفريق الأول

الجمعة، 09 يناير 2026 - 18:13

كتب : أحمد الخولي

ييس توروب - الأهلي ضد الجيش الملكي

قرر يس توروب المدير الفني للأهلي الاعتماد على رباعي الشباب رفقة الفريق الأول.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "يس توروب قرر الاعتماد على رباعي الشباب حال وجود أي نقص عددي في الفريق الأول بعد ظهوره بشكل جيد في كأس عاصمة مصر".

الرباعي الشاب هو عمر سيد معوض (جناح أيمن) إبراهيم عادل (لاعب وسط) إبراهيم الأسيوطي (ظهير أيمن) مهند الشامي (ظهير أيسر).

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الأولى من كأس العاصمة برصيد 3 نقاط، فيما يحتل فاركو المركز الثالث برصيد 9 نقاط

ويتواجد طلائع الجيش وإنبي والمقاولون العرب وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا رفقة الأهلي وفاركو في المجموعة.

يس توروب الأهلي
