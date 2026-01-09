انتهت أمم إفريقيا - مالي (0)-(1) السنغال

الجمعة، 09 يناير 2026 - 17:45

كتب : FilGoal

لاسين سينايوكو - بابي جي - السنغال - مالي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مالي ضد السنغال في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

الفائز من هذه المباراة سيواجه المنتصر من لقاء مصر ضد كوت ديفوار في نصف النهائي.

لمتابعة المباراة من هنا

---------------------------------------

ق 76: ديارا حارس مرمى مالي يتصدى لانفراد تام من قبل سيس.

ق 66: رأسية من باثي إسماعيل سيس لاعب السنغال والحارس يتصدى لكن اللاعب يتعرض للإصابة بجرح في وجهه.

ق 49: تسديدة صاروخية من إدريسا جانا جي تصدى لها الحارس.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+4: طرد إيف بيسوما لاعب مالي بعد حصوله على البطاقة الثانية.

ق 32: تسديدة خطيرة من بابي جي بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 28: جوووووووول إيليمان ندياي بعد خطأ من حارس المرمى في إمساك الكرة لترتد إلى ندياي ويسكنها الشباك.

ق 5: الحكم يقرر عدم احتساب ركلة جزاء لمالي بعد سقوط لاسين سينايوكو.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

أمم إفريقيا مالي السنغال
