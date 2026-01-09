انتهت أمم إفريقيا - مالي (0)-(1) السنغال

الجمعة، 09 يناير 2026 - 17:45

كتب : FilGoal

لاسين سينايوكو - بابي جي - السنغال - مالي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مالي ضد السنغال في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

الفائز من هذه المباراة سيواجه المنتصر من لقاء مصر ضد كوت ديفوار في نصف النهائي.

لمتابعة المباراة من هنا

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - محمد حمدي يرفض السفر مبكرا لدعم زملائه أمام كوت ديفوار أمم إفريقيا - نديدي يتعهد بدفع المكافآت المتأخرة لزملائه من جيبه الشخصي قبل لقاء الجزائر أمم إفريقيا - للمباراة الثانية على التوالي مع مالي.. كاف يعلن حكام مباراتي الجمعة في ربع النهائي أمم إفريقيا - إيبوي لـ في الجول: لن أنسى هذه الذكريات.. وكوت ديفوار ستقدم مباراة ملحمية ضد مصر

---------------------------------------

ق 76: ديارا حارس مرمى مالي يتصدى لانفراد تام من قبل سيس.

ق 66: رأسية من باثي إسماعيل سيس لاعب السنغال والحارس يتصدى لكن اللاعب يتعرض للإصابة بجرح في وجهه.

ق 49: تسديدة صاروخية من إدريسا جانا جي تصدى لها الحارس.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+4: طرد إيف بيسوما لاعب مالي بعد حصوله على البطاقة الثانية.

ق 32: تسديدة خطيرة من بابي جي بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 28: جوووووووول إيليمان ندياي بعد خطأ من حارس المرمى في إمساك الكرة لترتد إلى ندياي ويسكنها الشباك.

ق 5: الحكم يقرر عدم احتساب ركلة جزاء لمالي بعد سقوط لاسين سينايوكو.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

أمم إفريقيا مالي السنغال
نرشح لكم
حُلت العقدة أمم إفريقيا - أسامة فيصل: سنتعامل مع مواجهة كوت ديفوار بهدوء.. وهذا الجيل يستحق اللقب أمم إفريقيا - بونافونتور كالو لـ في الجول: نقاط ضعف مصر قليلة جدا.. وهذا ما جعلنا ننضج أمم إفريقيا – ندياي: التأهل لنصف النهائي أهم من جائزة رجل المباراة ضد مالي أمم إفريقيا – بابي ثياو: علينا أن نكون حاسمين لتسجيل أهداف أكثر أمم إفريقيا - بهدفه ضد الكاميرون.. دياز يعادل رقم جدو التاريخي أمم إفريقيا – كوليبالي: انتصرنا على مالي لكن لم نحقق هدفنا بعد أمم إفريقيا – سينتفيت: بذلنا كل مجهودنا ولم نفز على السنغال
أخر الأخبار
لعب في يوفنتوس من قبل.. الترجي يضم حمزة رفيعة 16 دقيقة | ميركاتو
حُلت العقدة 20 دقيقة | أمم إفريقيا
روسنيور: كنت مادة للسخرية في ستراسبورج.. ولا جدوى لأكون مدربا إذا شعرت بالخوف 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - أسامة فيصل: سنتعامل مع مواجهة كوت ديفوار بهدوء.. وهذا الجيل يستحق اللقب 42 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - بونافونتور كالو لـ في الجول: نقاط ضعف مصر قليلة جدا.. وهذا ما جعلنا ننضج 49 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – ندياي: التأهل لنصف النهائي أهم من جائزة رجل المباراة ضد مالي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – بابي ثياو: علينا أن نكون حاسمين لتسجيل أهداف أكثر ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - بهدفه ضد الكاميرون.. دياز يعادل رقم جدو التاريخي ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520916/انتهت-أمم-إفريقيا-مالي-0-1-السنغال