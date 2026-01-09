مران الزمالك - انتظام شيكو بانزا.. وتخفيف الأحمال استعدادا لمواجهة زد

انتظم الأنجولي شيكو بانزا في تدريبات الزمالك، التي أقيمت اليوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر يوم الأحد المقبل.

وعاد شيكو بانزا إلى القاهرة بعد مشاركته مع منتخب أنجولا في كأس الأمم الإفريقية.

وودع منتخب أنجولا دور المجموعات بالبطولة بعد حلوله ثالثا في المجموعة الثانية التي ضمنت منتخب مصر متصدر المجموعة، وجنوب إفريقيا الوصيف.

وشارك شيكو بانزا في الفقرة البدنية والتدريبات الفنية والخططية بصورة طبيعية في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.

وحرص معتمد جمال المدير الفني للزمالك، على تخفيف الحمل البدني للاعبين، خلال المران.

يأتي ذلك خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل المباراة المقبلة أمام زد.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

كما أدى محمد عواد ومهدي سليمان ومحمود الشناوي ومحمد عبد الفتاح رباعي حراسة المرمى، تدريبات خاصة خلال المران.

وخاض الرباعي التدريبات تحت قيادة فيتور بيريرا مدرب حراس المرمى، الذي منح اللاعبين بعض التعليمات خلال المران وركز على بعض الجوانب الفنية وكيفية تعامل الحراس مع العرضيات، والتسديدات من مسافات متنوعة.