ذكرى سيئة.. مصطفى غربال حكم مباراة مصر وكوت ديفوار

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في تمام التاسعة مساء السبت، على ملعب أدرار في مدينة أجادير بالدور ربع النهائي بكأس الأمم.

وأسند كاف المباراة لطاقم بقيادة الجزائري مصطفى غربال، فيما يتواجد على تقنية الفيديو مواطنه لحلو بن براهم.

ويدير مصطفى غربال مباراة لمنتخب مصر للمرة الثانية في مسيرته

أدار الحكم الجزائري مباراة مصر أمام السنغال في إياب المرحلة الفاصلة لتصفيات كأس العالم 2022 والتي فاز خلالها أسود التيرانجا بركلات الترجيح 3-1

وجاء طاقم التحكيم على النحو التالي:

حكم ساحة: مصطفى غربال من الجزائر

مساعد أول: عباس أكرم زرهوني من الجزائر

مساعد ثان: عادل أباني من الجزائر

مساعد ثالث:عبد الرازق أحمد من الجزائر

حكم رابع: جيان جاكوس نجامبو من الكونغو الديمقراطية

حكم فيديو: لحلو بن براهام من الجزائر

مساعد فيديو 1: خليل حساني

مساعد فيديو 2: عبد العزيز ياسر أحمد من السودان

مقيم حكام: علي مولومبا من أوغندا

وتجاوز المنتخب المصري نظيره البنيني في ثمن النهائي بثلاثية مقابل هدف وحيد بعد امتداد المباراة لوقت إضافي.

وعلى الجانب الآخر، تجاوز منتخب كوت ديفوار منافسه بوركينا فاسو بنتيجة 3-0.