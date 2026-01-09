مصدر من كاف يكشف لـ في الجول سبب تعيين سنغالية لمراقبة الحكام في مباراة مالي والسنغال

أجاب مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على اعتراض منتخب مالي على تعيين سنغالية لمراقبة أداء الحكام في مباراة الفريقين.

وستكون السنغالية فاتو جاييه مراقبا لأداء الحكام في مباراة مالي والسنغالي ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال مصدر من كاف لـFilGoal.com :السنغالية فاتو جاييه هى مشرف الحكام في مدينة طنجة بداية من الأدوار الإقصائية، بعدما كانت في الملعب الأولمبي بالرباط خلال دور المجموعات".

وأضاف "هذ الاتفاق تم قبل انطلاق البطولة، ولجنة الحكام لا تنظر أو تتوقع من سيتأهل قبل بداية البطولات".

وكان مصدر من الاتحاد المالي قد قال لـFilGoal.com : "تقدمنا باعتراض على تعيين السنغالية فاتو جاييه، مراقب لأداء الحكام في مباراتنا أمام منتخب بلادها في ربع نهائي كأس إفريقيا. كيف يكون مقيم أداء الحكام سنغالية الجنسية؟ "

وأضاف "كاف أبلغنا بأن منذ بداية البطولة وهى تراقب أداء الحكام في مدينة طنجة، والمباراة ستقام هناك. هذا أمر غريب بالنسبة لنا، وهل لو صعدت السنغال لنصف النهائي في طنجة سيتكرر الموقف؟ ".

وجاء طاقم حكام مباراة مالي ضد السنغال كالتالي:

حكم ساحة: الجنوب إفريقي توم أبو نجيل

حكم مساعد أول: الجنوب إفريقي زاخيلي سويلا

مساعد ثان: من ليسوتو سورو فاتسواني مساعد ثاني

مساعد ثالث: من زيمبابوي شومان بريتون حكم فيديو

حكم مساعد ثالث: الجابوني بوريس مارليس ديتسوجا

حكم رابع: الرواندي صامويل أوكوندا

حكم الفيديو: من زيمبابوي شومان بريتون

حكم مساعد فيديو أول: الكاميروني ألفيس جاي نوبيو

مساعد فيديو ثان:المغربي حمزة الفارق

مقيم حكام: السنغالية فاتو جاي.