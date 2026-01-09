أحمد نبيل مانجا مدير فني لـ لافيينا
الجمعة، 09 يناير 2026 - 14:39
كتب : رضا السنباطي
قرر مجلس إدارة نادي لاڤيينا تعيين أحمد نبيل مانجا مدير فني للفريق الأول بالنادي.
ويتواجد في الجهاز الفني أحمد خيري مدرب عام، وإسلام مظلوم مدرب، و محمد عبدالعال مدرب حراس المرمى، وعبدالرحمن عاطف معد بدني، و محمد فوزي محلل أداء.
الاستقالات الفنية منذ بداية الموسم
1- استقالة حسام عبد العال من تدريب بلدية المحلة وتعيين أحمد عبد الرؤوف
ورحل حسام عبد العال رحل بعد مباراة واحدة من التعادل مع أسوان
2- إقالة أيمن المزين من تدريب السكة الحديد مودرن وتعيين حسام عبد العال
أيمن المزين رحل بعد ثلاث مباريات تعادل مع الترسانة وخسر من راية والمنصورة
3- استقالة منير عقيلة من تدريب مالية كفر الزيات وتعيين أيمن المزين
قاد عقيلة الفريق في ثلاث مباريات تعادل مع بروكسي ووي وخسر من ديروط
4- استقالة عطية السيد من الترسانة وتعيين مؤمن عبد الغفار
رحل الدكتور بعد الجولة الخامسة، بعجما تعادل مع السكة الحديد والقناة وخسر من مسار ومالية كفر الزيات وفاز على الداخلية
5- استقالة جمعة مشهور من وي وتعيين أحمد نبيل مانجا مؤقتا
رحل مشهور بعد الجولة الخامسة حقق التعادل مع القناة و المالية وأسوان وبروكسي وخسر من الداخلية
6- استقالة علاء نوح من تدريب طنطا وتعيين منير عقيلة
نوح قاد الفريق في 6 مباريات حقق فوز وتعادلين وثلاث هزائم
7- استقالة أمير عزمي مجاهد من تدريب أسوان
مجاهد قاد الفريق في 7 جولات حقق انتصار و4 تعادلات وهزيمتين
8- استقالة أيمن المزين من قيادة مالية كفر الزيات وتعيين وليد البشكار مؤقتا
المزين قاد الفريق في 4 جولات خسر من لافيينا بهدفين دون رد وأنتصر على الترسانة برباعية نظيفة وتعادل مع راية بهدفين لكل فريق وخسر من المنصورة بهدفين دون رد
9- إقالة محمد عطية من تدريب الإنتاج الحربي ، قاد الفريق في 8 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل وحيد و4 هزائم
10- وليد البشكار قاد مالية كفر الزيات مؤقتا لمدة مباراة أمام بترول أسيوط انتهت بالهزيمة بهدفين دون رد ثم تعيين أمير عزمي مجاهد
11- استقالة أحمد عبد الرؤوف من تدريب بلدية المحلة
قاد عبد الرؤوف الفريق في 9 مباريات حقق 3 نقاط من 3 تعادلات و6 هزائم
12 - إقالة حسام عبد العال من تدريب السكة الحديد مودرن بعد الجولة 11
وقاد حسام عبدالعال الفريق من الجولة الرابعة حقق 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات وهزيمتين
13- إقالة منير عقيلة من تدريب طنطا ،قاد الفريق في خمس مباريات حقق تعادلين وثلاث هزائم
14- استقالة المدرب المؤقت نبيل مانجا من وي وتعيين أليو زوبيرو
15- استقالة معتمد جمال من تدريب الإنتاج الحربي وتعيين حسام عبدالعال ، بعد قيادة معتمد للانتاج في 4 مباريات خسرها
16- استقالة أحمد عيد عبد الملك من تدريب الداخلية بعد 13 مباراة حقق خلالهم 5 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم
17- استقالة محمد مكي من تدريب السكة الحديد مودرن بعد مباراتين خسرهما من مالية كفر الزيات وأسوان وتعيين أحمد عيد عبد الملك
18- استقالة ياسر عبد الواحد من تدريب المنصورة بعد 14 مباراة حقق 5 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم وتم تعيين مصطفى عبده
19- استقالة عبد الباقي جمال من تدريب أسوان وتعيين أحمد عثمان، وقاد جمال الفريق في 7 مباريات حقق 3 انتصارات وتعادل و3 هزائم
20- استقالة عمرو أنور من تدريب بلدية المحلة وتعيين علاء نوح
21- إقالة أحمد عثمان من أسوان وتعيين سعد فاروق
22- استقالة حسن موسى من لافيينا وتعيين أحمد نبيل مانجا.