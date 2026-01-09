مصدر من الاتحاد المالي لـ في الجول: تقدمنا باعتراض على تعيين سنغالية لمراقبة أداء الحكام

كشف مصدر من الاتحاد المالي لكرة القدم عن اعتراض منتخب بلاده على تعيين مراقب لأداء الحكام سنغالية الجنسية قبل مباراة المنتخبين المرتقبة.

ويلعب منتخب مالي ضد السنغال مساء اليوم ضمن ربع نهائي كأس إفريقيا.

وقال مصدر من الاتحاد المالي لـFilGoal.com : "تقدمنا باعتراض على تعيين السنغالية فاتو جاييه، مراقب لأداء الحكام في مباراتنا أمام منتخب بلادها في ربع نهائي كأس إفريقيا. كيف يكون مقيم أداء الحكام سنغالية الجنسية؟ "

وأضاف "كاف أبلغنا بأن منذ بداية البطولة وهى تراقب أداء الحكام في مدينة طنجة، والمباراة ستقام هناك. هذا أمر غريب بالنسبة لنا، وهل لو صعدت السنغال لنصف النهائي في طنجة سيتكرر الموقف؟ ".

وجاء طاقم حكام مباراة مالي ضد السنغال كالتالي:

حكم ساحة: الجنوب إفريقي توم أبو نجيل

حكم مساعد أول: الجنوب إفريقي زاخيلي سويلا

مساعد ثان: من ليسوتو سورو فاتسواني مساعد ثاني

مساعد ثالث: من زيمبابوي شومان بريتون حكم فيديو

حكم مساعد ثالث: الجابوني بوريس مارليس ديتسوجا

حكم رابع: الرواندي صامويل أوكوندا

حكم الفيديو: من زيمبابوي شومان بريتون

حكم مساعد فيديو أول: الكاميروني ألفيس جاي نوبيو

مساعد فيديو ثان:المغربي حمزة الفارق

مقيم حكام: السنغالية فاتو جاي