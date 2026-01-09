مؤتمر حسام حسن: تريزيجيه يشبهني.. ودرسنا طريقة لعب كوت ديفوار

يرى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أن تريزيجيه لاعب مقاتل.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كوت ديفوار: "تريزيجيه مقاتل وهو النموذج الجديد لحسام وإبراهيم حسن، وجميع اللاعبين مثله".

ودافع حسام حسن عن المدرب الوطني "النجاحات التي حققها وليد الركراكي مع منتخب المغرب، وكذلك ما حققه جمال بلماضي مع منتخب الجزائر، وفي مصر الجوهري وحسن شحاته، تثبت أن المدرب الوطني يعرف اللاعبين جيدا وهناك تناغم وإحساس بالوطنية".

وأكمل "أحترم كل المدربين من مختلف الجنسيات .. لكن أفضل تولي المدرب الوطني مسئولية منتخب بلاده."

وعن مواجهة كوت ديفوار، قال "درسنا طريقة لعب كوت ديفوار خلال الفترة القصيرة بين المباراتين، والبطولة كلها صعبة، لا يوجد منتخب سهل في كأس الأمم، البطولة في تلك النسخة كل المنتخبات تمتلك خبرات".

وأشار إلى قوة الأفيال "منتخب كوت ديفوار اسم كبير وهو حامل لقب النسخة الأخيرة، لكننا نعلم نقاط القوة والضعف جيدا، ونعمل على التركيز على إيجابياتنا وإصلاح سلبياتنا".

وتابع "لعبنا مباراة قوية أمام بنين التي كانت تمتلك الطموح لمصارعة الكبار والمباراة شهدت عنف كروي، ولم يفهم البعض صعوبتها، طموحنا في أمم أفريقيا كبير و هو التتويج باللقب، ونحترم كل المنتخبات وعلى رأسها كوت ديفوار الذي يضم لاعبين كبار".

وتجاوز المنتخب المصري نظيره البنيني بثلاثية مقابل هدف وحيد بعد امتداد المباراة لوقت إضافي.

وأضاف "نمتلك لاعبين كبار و لدي ثقة كبيرة في اللاعبين لتخطي مباراة دور الثمانية."

وأثنى المدير الفني لمنتخب مصر على تنظيم المغرب للبطولة "ما ساعد على المنافسة في البطولة إقامتها في المغرب، نظرا لتوافر الإمكانيات والملاعب".

وأتم حديثه عن إبراهيم جسن مدير المنتخب "وجود إبراهيم حسن كمدير منتخب يسهل علي العديد من الأمور داخل الفريق، وهو نجم و أسطورة كبيرة في كرة القدم الأفريقية ، و⁠إبراهيم حسن شارك مع منتخب العالم ثلاث مرات وهو من أفضل من لعب في مركز الظهير الأيمن."

ويلتقي المنتخب المصري أمام منتخب كوت ديفوار في تمام التاسعة مساء السبت، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا.