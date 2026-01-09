خبر في الجول - الجونة ينتظر رد الاتحاد على مطالبه بشأن محمد علاء

الجمعة، 09 يناير 2026 - 12:21

كتب : عمرو نبيل

محمد علاء - حارس الجونة

ينتظر نادي الجونة الرد النهائي من الاتحاد السكندري بشأن انتقال الحارس محمد علاء.

ويرغب الاتحاد في التعاقد مع محمد علاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الجونة حدد مطالبة المالية للموافقة على انتقال محمد علاء حارس مرماه إلى الاتحاد وينتظر الرد النهائي من النادي السكندري.

ولفت محمد علاء الأنظار مع الجونة وكان قريبا من الانتقال للزمالك بداية الموسم الجاري، لكن الصفقة لم تتم.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن محمد علاء مرشح بقوة للانضمام للزمالك حال رحيل محمد صبحي. (طالع التفاصيل)

ويمتد عقد الحارس البالغ من العمر 25 عاما مع الجونة لمدة موسمين ونصف.

وتعاقد الجونة مع محمد علاء في صيف 2024 قادما من القناة في صفقة انتقال حر.

محمد علاء لعب 37 مباراة مع الجونة واستقبلت شباكه 32 هدفا، وحافظ عليها خلال 17 مباراة.

