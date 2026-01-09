حوار في الجول - أرونا كونيه: عقدة مصر ستنتهي مع الجيل الحالي.. وهذه أسوأ لحظة في مسيرتي

تحدث أرونا كونيه مهاجم منتخب كوت ديفوار السابق، عن ذكرياته أمام منتخب مصر ورأيه في المواجهة التي تجمع الفراعنة بالأفيال في أمم إفريقيا 2025 الجارية بالمغرب.

وتحدث اللاعب الإيفواري في حوار خاص لـ FilGoal.com عن رأيه في عقدة كوت ديفوارمن مواجهة مصر، واللحظة الأسوأ في مسيرته، وقدرة الجيل الحالي للأفيال على كسر تلك العقدة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار يوم السبت في الدور ربع النهائي لأمم إفريقيا.

وإلى نص الحوار:

هل تؤثر عقده منتخب مصر مع كوت ديفوار على هذا الجيل في مباراة السبت؟

الجيل الجديد الذي لدينا اليوم، هم لاعبين شباب لا يخافون ويريدون أيضًا إظهار قدراتهم لذلك، هذا هو السبب الذي يجعلنا على موعد مع مباراة كرة قدم مختلفة جيلنا قد مضى، وهذا الجيل الجديد سيفعل كل شيء ليثبت أنه قادر على الفوز على فريق مصر أيضًا.

في زمننا، فزنا على مصر، ولكن ذلك كان في تصفيات كأس العالم 2006 بخلاف ذلك فازت مصر علينا في كأس إفريقيا 2006، وكأس إفريقيا 2008، وأعتقد أيضًا في كأس إفريقيا 2019 إذا لم أكن مخطئًا.

أما هؤلاء الشباب والجيل الجديد، فهم جاهزون ومتحمسون، لأنهم يريدون الفوز على مصر لكي يتحدث عنهم في كوت ديفوار، ولكي تسجل أسماؤهم في التاريخ بأنهم فازوا على مصر.

لكن بغض النظر عن ذلك، تظل مواجهة مصر دائمًا مباراة كبيرة اللعب ضد مصر دائمًا صعب، لأن مصر تبقى واحدة من أفضل الفرق في تاريخ القارة.

ماذا عن نقاط ضعف منتخب مصر ونقاط القوة؟

أعتقد أن نقاط الضعف في الفريق، بخلاف السنوات السابقة، تكمن في الدفاع سابقًا عندما لعبنا في 2006، 2008، 2010، و2012 تقريبًا، كان لدى مصر دائمًا مدافعون جيدون وحراس مرمى كبار لكن مقارنة فريق مصر هذا العام بالفرق السابقة، هناك فرق ملحوظ، وأجد أن الدفاع ليس قويًا كما كان من قبل.

أما على مستوى الهجوم والوسط، أعتقد أن مصر لا تزال قوية هناك محمد صلاح الذي دائمًا في أفضل حالاته، وهناك مرموش الذي يلعب بشكل ممتاز أيضًا مع مانشستر سيتي، ويأتي لمساندة صلاح وهذا يجعل الخطر اليوم يأتي من صلاح، أو من مرموش.

هل تعتقد أن من سيتأهل سيحقق اللقب؟

نعم أعتقد أن الفريق الذي سيفوز في هذه المباراة سيكون قادرًا على اللعب في النهائي بالنسبة لي، هما في النهاية دولتان كبيرتان في كرة القدم، وهذان الفريقان قادران بسهولة على الفوز بكأس إفريقيا.

إذا فازت كوت ديفوار، أرى كوت ديفوار في النهائي. وإذا فازت مصر، أرى مصر في النهائي أيضًا وبالنسبة لي، إذا وصلت مصر إلى نصف النهائي، سيكون من الصعب إيقافها، لأن لديهم خبرة كبيرة في تاريخ كأس إفريقيا وعندما تصل مصر بعيدًا، يمكنها الفوز بسهولة.

بخلاف ذلك، تظل المباراة نهائيًا مبكرًا، وسنشهد مباراة قوية بين الفريقين.

هل تعتقد أن فوز كوت ديفوار بأخر أمم إفريقيا سيكون له تأثير كبير على المباراة؟

فوز كوت ديفوار بكأس إفريقيا الأخيرة على أرضها له تأثير نفسي كبير على مسيرة المنتخب، لأن اللاعبين متحفزون جدًا لقد شاهدوا كيف فازوا في كوت ديفوار، ورأوا كيف دعمهم الشعب هناك، لذلك يريدون أن يعيشوا هذه التجربة مرة أخرى.

هناك أيضًا لاعبين مثل أماد ديالو ويان دوماندي، الذين يشاركون في كأس إفريقيا لأول مرة، وهم أيضًا يحلمون بالفوز بالبطولة لذلك، بالتأكيد هذا له تأثير نفسي على الحالة الذهنية للاعبين.

ما هي اللحظة الإيجابية والسلبية في مسيرتك مع المنتخب؟

بالنسبة لي، أكثر لحظة مميزة كانت خلال إحدى بطولات كأس إفريقيا التي شاركت فيها، وكانت عام 2006 هذه الفترة لن أنساها أبدًا كأس إفريقيا 2006 كانت مشاركتي الأولى، وكانت أيضًا البطولة التي كشفت عني في كوت ديفوار لذلك، بالنسبة لي، هذه البطولة هي الأبرز في مسيرتي.

لعبت مرتين ضد مصر، صحيح أن مصر فازت علينا، لكن هذه المباراة أيضًا هي التي جعلتني معروفًا لدى الجماهير المصرية، واليوم لدي العديد من المعجبين في مصر.

اللحظة السلبية التي لن أنساها أبدًا هي خسارتنا أمام مصر في 2008، كان لدينا فريق بلغ مرحلة النضج، لأنه في 2006 كان لدينا فريق معظم لاعبيه، أكثر من نصفهم تقريبًا، يشاركون في كأس إفريقيا لأول مرة في مصر، وكان هناك شباب بلا خبرة كبيرة.

وكان لدينا خبرة أكبر والفريق أصبح أكثر نضجًا، لكننا خسرنا مرة أخرى أمام مصر في نصف النهائي وكانت تلك السنة أصعب لحظة بالنسبة لي، ولن أنساها أبدًا وتبقى هذه واحدة من أصعب الفترات التي لن ننساها، بالطبع.