مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - مواجهتان ناريتان في ربع نهائي أمم إفريقيا

الجمعة، 09 يناير 2026 - 11:13

كتب : FilGoal

براهيم دياز يحتفل بهدف المغرب في تنزانيا

تنطلق اليوم مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويواجه المنتخب الكاميروني منافسه المغربي صاحب الأرض، فيما تصطدم مالي بالسنغال.

وكذلك تقام مباراة في الدوري الإسباني، وأخرى في الألماني، و3 مباريات في الدوري السعودي أبرزهم اتحاد جدة.

ويمكنك الاطلاع على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير والقنوات الناقلة بالضغط هنا

كأس الأمم الإفريقية

الكاميرون × المغرب الساعة 9 مساءً عبر قناة beIN SPORTS MAX 1 HD

مالي × السنغال الساعة 6 مساءً عبر قناة beIN SPORTS MAX 1 HD

الدوري الإسباني

خيتافي × ريال سوسيداد الساعة 10 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 1 HD

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت × بروسيا دورتموند الساعة 9:30 مساءً

الدوري السعوي

الخلود × الاتحاد الساعة 7:30 عبر قناة ثمانية

التعاون × الشباب الساعة 5:05 عبر قناة ثمانية

كأس الأمم الإفريقية مواعيد مباريات اليوم
