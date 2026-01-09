سيميوني: ماذا حدث مع فينيسيوس؟ ذاكرتي تفقد بعض الأحداث لم أقل شيئا

الجمعة، 09 يناير 2026 - 01:29

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتلتيكو مدريد

لا يتذكر دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد ما قاله لـ فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد أثناء استبداله في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ونشبت مشادة بسيطة أثناء استبدال نجم ريال مدريد في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي: "لم يحدث شيء ولن أتحدث عن شيء، ذاكرتي تفقد بعض الأحداث لم أقل شيئا".

وأضاف "بدأنا المباراة جيدا وسنحت لنا فرصا كبيرة ولم نوفق في بعض الكرات، كورتوا استطاع التصدي لعديد الهجمات، لعبنا بالطريقة التي أردناها".

وثأر ريال مدريد من هزيمته أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما حقق الملكي الفوز أمام جاره اللدود بثنائية مقابل هدف وحيد في نصف نهائي السوبر الإسباني.

المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء في جدة بالمملكة العربية السعودية، شهدت تقدم ريال مدريد في الدقيقة الثانية بصاروخية من فالفيردي.

دييجو سيميوني أتلتيكو مدريد السوبر الإسباني
