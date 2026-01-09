أمم إفريقيا - نديدي يتعهد بدفع المكافآت المتأخرة لزملائه من جيبه الشخصي قبل لقاء الجزائر

الجمعة، 09 يناير 2026 - 01:09

كتب : FilGoal

ويلفريد نديدي - نيجيريا

كشف ويلفريد نديدي قائد منتخب نيجيريا أنه تعهد بدفع قيمة المكافآت المتأخرة لزملائه من جيبه الشخصي في حال تأخر وصولها من السلطات المحلية.

ونشبت أزمة مكررة في الكرة النيجيرية بتمرد اللاعبين ومقاطعة تدريبات مباراة الجزائر في ربع النهائي بسبب عدم صرف مكافآت الفوز في أول 4 مباريات بالبطولة.

وقال لاعب منتخب نيجيريا في تصريحات نقلها الصحفي أولواشينا أوكيليجي عبر حسابه على منصة "أكس": "أحث الفريق على التدريب وخوض المباراة ضد الجزائر، وذلك منذ المباراة الثانية".

أخبار متعلقة:
تقرير: لاعبو نيجيريا يرفضون التدرب أو السفر لمواجهة الجزائر قبل صرف المكافآت أمم إفريقيا - حاج موسى: سنواصل القتال ونقدم كل ما لدينا ضد نيجيريا أمم إفريقيا - زين الدين بلعيد: مواجهة نيجيريا؟ لا نركز كثيرا على المنافس عمورة: الفوز على الكونغو لم يكن سهلا.. ونريد تكراره أمام نيجيريا

وأضاف "تعهدت الآن للجهاز الفني واللاعبين بأنني سأدفع المكافآت شخصيا إذا لم تفعل السلطات ذلك قبل يوم السبت".

وأتم "لا أريد أن تؤثر هذه المكافآت غير المدفوعة على استعداداتنا. أخبرت اللاعبين والجهاز الفني أنني سأدفعها شخصيا إذا لم يحصلوا عليها".

وسبق أن قالت دوريس أوزوكا أنيت وزيرة المالية النيجيرية في بيان نشرته جريدة بنش: "مكافآت منتخب نيجيريا ستظهر في الحسابات الدولارية للاعبين ابتداءً من اليوم (الخميس) أو غدا (الجمعة)".

وأضافت "تأخير الدفع كان بسبب عملية تحويل الأموال إلى عملة أجنبية، فهذا الخيار هو المفضل لدى اللاعبين".

وتابعت "العملية تم تسريعها الآن، والتحويلات النهائية إلى الحسابات الدولارية جارية حاليا".

وأوضحت "نجحت الحكومة والبنك المركزي النيجيري في تبسيط إجراءات صرف العملة الأجنبية لضمان وصول مكافأة لاعبينا دون أي تأخير إضافي".

وفي المستقبل، سيتم تبسيط العملية بالكامل لضمان صرف أسرع وأكثر انتظامًا بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وفقا للبيان.

وفي نوفمبر 2024، قاطع الفريق أيضًا التدريبات خلال تصفيات كأس العالم بسبب تراكم مشاكل المستحقات. وبعد أيام قليلة، خسرت نيجيريا أمام الكونغو الديمقراطية، وانتهت آمالها في التأهل إلى كأس العالم 2026.

فيما قال شيهو ديكو رئيس اللجنة الوطنية للرياضة لوكالة الأنباء النيجيرية إن الرئيس بولا أحمد تينوبو وافق على ميزانية كأس أمم أفريقيا 2025 للمنتخب في نوفمبر 2025.

وأضاف "وافق الرئيس على ميزانية كأس أمم أفريقيا بالكامل في 14 نوفمبر 2025. ومن جانبنا، تم توفير التمويل بالكامل".

وأكمل "الموافقة على التمويل شيء، وصرفه شيء آخر، لكن اللاعبين يعلمون أن الأموال تمت الموافقة عليها".

وفاز النسور الخضر بكل مبارياتهم الـ4 في البطولة، وهم الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف برصيد 12 هدفًا.

وصيف النسخة الماضية تصدر المجموعة الثالثة، واكتسح موزمبيق 4-0 في دور الـ16.

وتعود آخر مواجهة بين الجزائر ونيجيريا إلى نصف نهائي أمم إفريقيا 2019 في مصر، والتي حقق خلالها الخضر الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.

وجاء هدف الفوز للجزائر عن طريق رياض محرز من ضربة حرة في الدقيقة 90+5.

وحقق بعدها منتخب الجزائر اللقب للمرة الثانية بعد نسخة 1990.

وكان فيكتور أوسيمين مهاجم منتخب نيجيريا قد هدد بالانسحاب من معسكر النسور الخضر والعودة إلى تركيا.

ويلفريد نديدي نيجيريا أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - للمباراة الثانية على التوالي مع مالي.. كاف يعلن حكام مباراتي الجمعة في ربع النهائي تريزيجيه يقترب من المشاركة أمام كوت ديفوار أمم إفريقيا - إيبوي لـ في الجول: لن أنسى هذه الذكريات.. وكوت ديفوار ستقدم مباراة ملحمية ضد مصر أمم إفريقيا - منتخب مصر بطاقمه الأساسي ضد كوت ديفوار أمم إفريقيا - بحضور تريزيجيه.. موعد المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار خبر في الجول - محمد حمدي يستخرج تأشيرة ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السنغال: لسنا في حرب مع مالي.. ووالدتي من هناك أمم إفريقيا - آيت نوري: لم يتبق الآن سوى المنتخبات القوية
أخر الأخبار
سيميوني: ماذا حدث مع فينيسيوس؟ ذاكرتي تفقد بعض الأحداث لم أقل شيئا ساعة | الدوري الإسباني
كأس عاصمة مصر - السيد منير حكم مباراة فاركو ضد الأهلي ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - نديدي يتعهد بدفع المكافآت المتأخرة لزملائه من جيبه الشخصي قبل لقاء الجزائر ساعة | أمم إفريقيا
أحمد سليمان: فوجئت بتعيين معتمد جمال مدربا لـ الزمالك.. وسأتحدث في الوقت المناسب 2 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - للمباراة الثانية على التوالي مع مالي.. كاف يعلن حكام مباراتي الجمعة في ربع النهائي 2 ساعة | أمم إفريقيا
كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا 2 ساعة | كرة يد
مؤتمر ألونسو: موقف مبابي من الكلاسيكو.. وما حدث من سيميوني غير مقبول 2 ساعة | الدوري الإسباني
ميلان يفرط في نقطتين أمام جنوى 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520894/أمم-إفريقيا-نديدي-يتعهد-بدفع-المكافآت-المتأخرة-لزملائه-من-جيبه-الشخصي-قبل-لقاء-الجزائر