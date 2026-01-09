أمم إفريقيا - نديدي يتعهد بدفع المكافآت المتأخرة لزملائه من جيبه الشخصي قبل لقاء الجزائر

كشف ويلفريد نديدي قائد منتخب نيجيريا أنه تعهد بدفع قيمة المكافآت المتأخرة لزملائه من جيبه الشخصي في حال تأخر وصولها من السلطات المحلية.

ونشبت أزمة مكررة في الكرة النيجيرية بتمرد اللاعبين ومقاطعة تدريبات مباراة الجزائر في ربع النهائي بسبب عدم صرف مكافآت الفوز في أول 4 مباريات بالبطولة.

وقال لاعب منتخب نيجيريا في تصريحات نقلها الصحفي أولواشينا أوكيليجي عبر حسابه على منصة "أكس": "أحث الفريق على التدريب وخوض المباراة ضد الجزائر، وذلك منذ المباراة الثانية".

وأضاف "تعهدت الآن للجهاز الفني واللاعبين بأنني سأدفع المكافآت شخصيا إذا لم تفعل السلطات ذلك قبل يوم السبت".

وأتم "لا أريد أن تؤثر هذه المكافآت غير المدفوعة على استعداداتنا. أخبرت اللاعبين والجهاز الفني أنني سأدفعها شخصيا إذا لم يحصلوا عليها".

BONUS UPDATE: "I've been pushing the team to train and play the game vs Algeria. I've been doing this since the second game. I've now made a commitment to the staff & players that I'll personally pay the bonuses if the authority fail to before Saturday." - Nigeria captain W Ndidi pic.twitter.com/zHzmtYuUA5 — Olúwashínà Okeleji (@oluwashina) January 8, 2026

وسبق أن قالت دوريس أوزوكا أنيت وزيرة المالية النيجيرية في بيان نشرته جريدة بنش: "مكافآت منتخب نيجيريا ستظهر في الحسابات الدولارية للاعبين ابتداءً من اليوم (الخميس) أو غدا (الجمعة)".

وأضافت "تأخير الدفع كان بسبب عملية تحويل الأموال إلى عملة أجنبية، فهذا الخيار هو المفضل لدى اللاعبين".

وتابعت "العملية تم تسريعها الآن، والتحويلات النهائية إلى الحسابات الدولارية جارية حاليا".

وأوضحت "نجحت الحكومة والبنك المركزي النيجيري في تبسيط إجراءات صرف العملة الأجنبية لضمان وصول مكافأة لاعبينا دون أي تأخير إضافي".

وفي المستقبل، سيتم تبسيط العملية بالكامل لضمان صرف أسرع وأكثر انتظامًا بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وفقا للبيان.

وفي نوفمبر 2024، قاطع الفريق أيضًا التدريبات خلال تصفيات كأس العالم بسبب تراكم مشاكل المستحقات. وبعد أيام قليلة، خسرت نيجيريا أمام الكونغو الديمقراطية، وانتهت آمالها في التأهل إلى كأس العالم 2026.

فيما قال شيهو ديكو رئيس اللجنة الوطنية للرياضة لوكالة الأنباء النيجيرية إن الرئيس بولا أحمد تينوبو وافق على ميزانية كأس أمم أفريقيا 2025 للمنتخب في نوفمبر 2025.

وأضاف "وافق الرئيس على ميزانية كأس أمم أفريقيا بالكامل في 14 نوفمبر 2025. ومن جانبنا، تم توفير التمويل بالكامل".

وأكمل "الموافقة على التمويل شيء، وصرفه شيء آخر، لكن اللاعبين يعلمون أن الأموال تمت الموافقة عليها".

وفاز النسور الخضر بكل مبارياتهم الـ4 في البطولة، وهم الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف برصيد 12 هدفًا.

وصيف النسخة الماضية تصدر المجموعة الثالثة، واكتسح موزمبيق 4-0 في دور الـ16.

وتعود آخر مواجهة بين الجزائر ونيجيريا إلى نصف نهائي أمم إفريقيا 2019 في مصر، والتي حقق خلالها الخضر الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.

وجاء هدف الفوز للجزائر عن طريق رياض محرز من ضربة حرة في الدقيقة 90+5.

وحقق بعدها منتخب الجزائر اللقب للمرة الثانية بعد نسخة 1990.

وكان فيكتور أوسيمين مهاجم منتخب نيجيريا قد هدد بالانسحاب من معسكر النسور الخضر والعودة إلى تركيا.