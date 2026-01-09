أحمد سليمان: فوجئت بتعيين معتمد جمال مدربا لـ الزمالك.. وسأتحدث في الوقت المناسب

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك أنه تفاجئ بقرار تعيين معتمد جمال مديرا فنيا للفريق.

وأعلن الزمالك تعيين جمال مديرا فنيا بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفا لأحمد عبد الرؤوف.

وقال عضو مجلس إدارة الزمالك عبر MBC مصر: "علمت بقرار تعيين معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي فجرا ثم عبر موقع النادي ظهرا".

وأضاف "اعترضت على الكثير من الأمور لأعضاء مجلس الإدارة وسأتحدث عنها في الوقت المناسب، واعتذرت عن إدارة ملف كرة القدم في الزمالك منذ عامين".

وأدرف "عند تواجد اللجنة الفنية بقيادة ميدو، عقدت جلسة مع أعضاء مجلس الإدارة وأيمن الرمادي المدير الفني لوضع خطة لكأس مصر وحققنا اللقب".

وأكمل "مجلس الإدارة بعدها قرر تعيين جون إدوارد ليصبح مسؤولا عن فريق الكرة بشكل كامل، ومعه مشرفين من الأعضاء هم هشام نصر وحسين السيد، وعمرو أدهم مسؤول عن العقود".

وواصل "نبهت أكثر من مرة على مجلس الإدارة أنه يجب ألا أتفاجئ بالقرارات عبر موقع النادي الرسمي. وفي الجلسة الأخيرة عرضت بعض الأشياء عليهم وفوجئت بأن مجموعة من الأعضاء تفاجئوا ببعض الأمور، واتفقنا على أنه يجب عقد جلسة مع جون إدوارد".

وشدد "لا توجد مشكلة بيني وبين حسين لبيب رئيس النادي".

وتابع "منذ عامين أعترض على قرارات مصيرية خلال اجتماعات مجلس الإدارة. أتواجد في نادي الزمالك منذ عام 1980 ولم أر النادي في هذا الوضع من قبل".

وأتم "تفاجأت بأن الزمالك سيخوض مباراة الاتحاد في كأس عاصمة مصر بفريق الشباب، وبعض الأعضاء تفاجئوا بالقرار أيضا، قررت حضور المباراة من الملعب لدعمهم، وهناك قابلت جون إدوارد وتحدثنا فقط في الفنيات".

وخسر الزمالك من الاتحاد بنتيجة 3-0 على استاد برج في كأس عاصمة مصر في مباراة خاضها الأبيض بفريق الشباب بقيادة تامر عبد الحميد.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة زد في الجولة السادسة من كأس عاصمة مصر.