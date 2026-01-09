أحمد سليمان: فوجئت بتعيين معتمد جمال مدربا لـ الزمالك.. وسأتحدث في الوقت المناسب

الجمعة، 09 يناير 2026 - 00:58

كتب : FilGoal

أحمد سليمان عضو إدارة الزمالك

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك أنه تفاجئ بقرار تعيين معتمد جمال مديرا فنيا للفريق.

وأعلن الزمالك تعيين جمال مديرا فنيا بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفا لأحمد عبد الرؤوف.

وقال عضو مجلس إدارة الزمالك عبر MBC مصر: "علمت بقرار تعيين معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي فجرا ثم عبر موقع النادي ظهرا".

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - انتظام كايد وإيشو قبل لقاء زد في الجول يكشف تفاصيل اجتماع مجلس الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر هاني سعيد يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع ثلاثي الزمالك فاروق جعفر: ابن باتريس لومومبا لعب في الزمالك 7 سنوات

وأضاف "اعترضت على الكثير من الأمور لأعضاء مجلس الإدارة وسأتحدث عنها في الوقت المناسب، واعتذرت عن إدارة ملف كرة القدم في الزمالك منذ عامين".

وأدرف "عند تواجد اللجنة الفنية بقيادة ميدو، عقدت جلسة مع أعضاء مجلس الإدارة وأيمن الرمادي المدير الفني لوضع خطة لكأس مصر وحققنا اللقب".

وأكمل "مجلس الإدارة بعدها قرر تعيين جون إدوارد ليصبح مسؤولا عن فريق الكرة بشكل كامل، ومعه مشرفين من الأعضاء هم هشام نصر وحسين السيد، وعمرو أدهم مسؤول عن العقود".

وواصل "نبهت أكثر من مرة على مجلس الإدارة أنه يجب ألا أتفاجئ بالقرارات عبر موقع النادي الرسمي. وفي الجلسة الأخيرة عرضت بعض الأشياء عليهم وفوجئت بأن مجموعة من الأعضاء تفاجئوا ببعض الأمور، واتفقنا على أنه يجب عقد جلسة مع جون إدوارد".

وشدد "لا توجد مشكلة بيني وبين حسين لبيب رئيس النادي".

وتابع "منذ عامين أعترض على قرارات مصيرية خلال اجتماعات مجلس الإدارة. أتواجد في نادي الزمالك منذ عام 1980 ولم أر النادي في هذا الوضع من قبل".

وأتم "تفاجأت بأن الزمالك سيخوض مباراة الاتحاد في كأس عاصمة مصر بفريق الشباب، وبعض الأعضاء تفاجئوا بالقرار أيضا، قررت حضور المباراة من الملعب لدعمهم، وهناك قابلت جون إدوارد وتحدثنا فقط في الفنيات".

وخسر الزمالك من الاتحاد بنتيجة 3-0 على استاد برج في كأس عاصمة مصر في مباراة خاضها الأبيض بفريق الشباب بقيادة تامر عبد الحميد.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة زد في الجولة السادسة من كأس عاصمة مصر.

الزمالك أحمد سليمان
نرشح لكم
الاتحاد السكندري يعلن تفاصيل إصابة جنش خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتحرك لاستعارة أفشة من الأهلي كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يضم جودة من بيراميدز الإنتاج الحربي يضم لاعب بروكسي.. وموقفه من القيد في الجول يكشف تفاصيل اجتماع مجلس الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر دوري المحترفين - القناة ينفرد بالصدارة.. وأبو قير للأسمدة يواصل نزيف النقاط ثالث المتأهلين لربع النهائي.. حرس الحدود يقصي سموحة من كأس مصر طبيب الأهلي: إصابة كوكا بآلام في الحوض.. وبرنامج تأهيلي للاعب
أخر الأخبار
سيميوني: ماذا حدث مع فينيسيوس؟ ذاكرتي تفقد بعض الأحداث لم أقل شيئا ساعة | الدوري الإسباني
كأس عاصمة مصر - السيد منير حكم مباراة فاركو ضد الأهلي ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - نديدي يتعهد بدفع المكافآت المتأخرة لزملائه من جيبه الشخصي قبل لقاء الجزائر ساعة | أمم إفريقيا
أحمد سليمان: فوجئت بتعيين معتمد جمال مدربا لـ الزمالك.. وسأتحدث في الوقت المناسب ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - للمباراة الثانية على التوالي مع مالي.. كاف يعلن حكام مباراتي الجمعة في ربع النهائي 2 ساعة | أمم إفريقيا
كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا 2 ساعة | كرة يد
مؤتمر ألونسو: موقف مبابي من الكلاسيكو.. وما حدث من سيميوني غير مقبول 2 ساعة | الدوري الإسباني
ميلان يفرط في نقطتين أمام جنوى 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520893/أحمد-سليمان-فوجئت-بتعيين-معتمد-جمال-مدربا-لـ-الزمالك-وسأتحدث-في-الوقت-المناسب