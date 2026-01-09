أمم إفريقيا - للمباراة الثانية على التوالي مع مالي.. كاف يعلن حكام مباراتي الجمعة في ربع النهائي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم حكام مباراتي الجمعة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي المنتخب السنغالي أمام منافسه مالي في تمام السادسة مساءً.

وفي تمام التاسعة يلتقي منتخب المغرب صاحب الأرض، أمام الكاميرون.

واختار كاف نفس طاقم حكام مباراة مالي وتونس في دور الـ16، في مواجهة مالي أمام السنغالي بتواجد الحكام الجنوب إفريقي توم أبو نجيل حكم ساحة، والجنوب إفريقي زاخيلي سويلا مساعد أول، والمساعد الثاني من ليسوتو سورو فاتسواني، وحكم الفيديو من زيمبابوي شومان بريتون، ومساعده المغربي حمزة الفارق.

وفاز منتخب مالي على حساب تونس بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وجاء طاقم الحكام في المباراتين على النحو التالي:

مالي × السنغال

حكم ساحة: الجنوب إفريقي توم أبو نجيل

حكم مساعد أول: الجنوب إفريقي زاخيلي سويلا

مساعد ثان: من ليسوتو سورو فاتسواني مساعد ثاني

مساعد ثالث: من زيمبابوي شومان بريتون حكم فيديو

حكم مساعد ثالث: الجابوني بوريس مارليس ديتسوجا

حكم رابع: الرواندي صامويل أوكوندا

حكم الفيديو: من زيمبابوي شومان بريتون

حكم مساعد فيديو أول: الكاميروني ألفيس جاي نوبيو

مساعد فيديو ثان:المغربي حمزة الفارق

مقيم حكام: السنغالي فاتو جاي

الكاميرون ×المغرب

حكم ساحة: الموريتاني دحان بيدا

مساعد أول: الأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس

مساعد ثان: الأنجولي فانيلدو ميريليس دي أوليفيرا سانشيز لوبيز

مساعد ثالث: الكونغو ستايفن موتاسي مويو

الحكم الرابع: السوداني محمود علي محمود إسماعيل

حكم فيديو: الغاني دانيل ني أي لاريا

مساعد فيديو أول: التونسي هيثم قيراط

مساعد فيديو ثان: الموريتاني بوبكار سار

مقيم حكام: الكونغولي رينيه دانيل لوزايا