كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا

تعادل منتخب مصر لكرة اليد مع البرتغال في بطولة إسبانيا الدولية الودية.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد المقرر إقامتها في رواندا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البرتغال 16-11.

وانتهت المباراة بنتيجة 31-31 بعد عودة منتخب مصر في الشوط الثاني وتسجيل 5 أهداف أكثر من البرتغال.

وفاز يحيى خالد بجائز أفضل لاعب في المباراة.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية في البطولة يوم الأحد المقبل.

وتستضيف رواندا منافسات أمم إفريقيا لرجال كرة اليد خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير الجاري.

ويشارك 16 منتخبا في أمم إفريقيا مقسمين على 4 مجموعات ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات أنجولا والجابون وأوغندا.

وحصد منتخب مصر لقب أمم إفريقيا في آخر ثلاث نسخ أقيمت أعوام 2020 و2022 و2024.

وبات المنتخب المصري ثاني أكثر منتخب تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب وبفارق لقب وحيد عن تونس.