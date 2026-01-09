مؤتمر ألونسو: موقف مبابي من الكلاسيكو.. وما حدث من سيميوني غير مقبول

أبدى تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد اعتقاده أن مواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر ستختلف عن مباراة الدوري بينهما.

وفاز ريال مدريد على برشلونة 2-1 في مواجهة الدور الأول من الدوري.

وتأهل الميرينجي لنهائي كأس السوبر بالفوز على أتلتيكو مدريد بنفس النتيجة في نصف النهائي.

بينما كان برشلونة قد سحق أتلتيك بلباو 5-0.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي: "إنها مباراة نهائية وفرصة سانحة أمامنا، ونحن متحمسون للغاية ولكن علينا الاستعداد. ستكون المباراة مختلفة عن مباراة الدوري".

وعن مواجهة أتلتيكو قال: "كانت مباراة صعبة للغاية. هدف فالفيردي منحنا التقدم وكان علينا الدفاع ولم نعانِ كثيرا".

وعن المشادة التي وقعت بين لاعبه فينيسيوس جونيور ومدرب أتلتيكو دييجو سيميوني قال: "أحاول احترام لاعبي المنافس، وعندما سمعت ما قاله سيميوني لفينيسيوس لم يعجبني. هذا السلوك ليس مثالا جيدا للروح الرياضية. يجب احترام الخصم، وما يحدث في الملعب له حدود".

وعن موقف كيليان مبابي الذي غاب عن المباراة ولم يسافر مع الفريق إلى السعودية قال: "سيسافر غدا. لقد تحسن كثيرا وكان يتدرب مؤخرا، ولكن فرص مشاركته تبقى كما هي".

ويلتقي برشلونة أمام ريال مدريد يوم الأحد في المباراة النهائية.

ويحمل برشلونة الرقم القياسي للتتويج بالسوبر الإسباني بـ 15 لقبا يليه ريال مدريد بـ 13 لقبا.

برشلونة هو حامل لقب السوبر الإسباني بعدما فاز في الموسم الماضي على حساب غريمه الملكي بنتيجة 5-2.

وتقام المباراة النهائية على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة في المملكة العربية السعودية.

المباراة تقام في تمام الساعة 9 مساء الأحد 11 يناير.

وتنقل المباراة عبر قناة ثمانية.

