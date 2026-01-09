ميلان يفرط في نقطتين أمام جنوى

فرط ميلان في نقطتين على ميدانه سان سيرو بالتعادل مع جنوى بنتيجة 1-1 في الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

وتقدم لورينزو كولومبو لاعب ميلان المعار لجنوى بالهدف الأول للضيوف في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 58 سجل كريستيان بوليستش هدف التعادل لميلان لكن ألغي بداعي وجود لمسة يد بعد العودة لتقنية الفيديو.

وشارك الوافد الجديد نيكلاس فولكروج في الدقيقة 65 لتنشيط الهجوم.

وتناوب لاعبو ميلان على إهدار الفرص في الدقائق التالية.

وخطف رافائيل لياو التعادل للروسونيري في الدقيقة 90+2 برأسية، مسجلا هدفه السابع هذا الموسم في الدوري الإيطالي.

وكاد جنوى أن يخطف الفوز القاتل في الدقيقة 90+9 من ركلة جزاء أهدرها نيكولاي ساتنشيو أعلى العارضة.

التعادل أبقى ميلان ثانيا برصيد 39 نقطة بفارق 3 نقاط عن إنتر المتصدر.

فيما ظل جنوى دون فوز في آخر 5 مباريات ومحتلا المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

وسيحل ميلان ضيفا على فيورنتينا يوم الأحد المقبل، فيما يستضيف جنوى على ملعبه يوم الإثنين خصمه كالياري.

