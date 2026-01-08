موعد نهائي السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد.. والقناة الناقلة
الخميس، 08 يناير 2026 - 23:35
كتب : FilGoal
تأهل ريال مدريد إلى نهائي السوبر الإسباني بعد الفوز على حساب أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، ليضرب موعدا مع برشلونة في المباراة النهائية.
,حقق برشلونة الفوز في نصف النهائي الآخر على حساب أتلتيك بلباو بخماسية نظيفة.
يلتقي برشلونة أمام ريال مدريد يوم الأحد في المباراة النهائية.
ويحمل برشلونة الرقم القياسي للتتويج بالسوبر الإسباني بـ 15 لقبا يليه ريال مدريد بـ 13 لقبا.
برشلونة هو حامل لقب السوبر الإسباني بعدما فاز في الموسم الماضي على حساب غريمه الملكي بنتيجة 5-2.
وتقام المباراة النهائية على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة في المملكة العربية السعودية.
المباراة تقام في تمام الساعة 9 مساء الأحد 11 يناير.
وتنقل المباراة عبر قناة ثمانية.
