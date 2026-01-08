تريزيجيه يقترب من المشاركة أمام كوت ديفوار

واصل منتخب مصر تدريباته استعدادا لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وأدى المنتخب تدريباته على ملعب تغازوت، استعدادا للمباراة المقررة في تمام التاسعة مساء السبت.

وخاض محمود حسن تريزيجيه تدريبات بالكرة، بعدما خاض تدريبات تأهيلية أمس الأربعاء.

وأعلن اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، مشاركة تريزيجيه في المران الجماعي يوم الجمعة لتجهيزه لمباراة كوت ديفوار.

وتعرض تريزيجية لإصابة بتمزق في أربطة الكاحل خلال مواجهة بنين.

وحقق منتخب مصر الفوز أمام بنين بنتيجة 3-1 بعد امتداد المباراة لوقت إضافي

كما شارك جميع اللاعبين في التدريبات الجماعية، التي بدأت بإحماءات، ثم جمل فنية وتقسيمة وكذلك التدرب على ركلات الجزاء.

وكشف FilGoal.com عن حضور تريزيجيه المؤتمر الصحفي لمباراة كوت ديفوار إلى جانب حسام حسن المدير الفني للمنتخب.