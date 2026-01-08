صدق سيميوني.. ريال مدريد يثأر من أتلتيكو ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني

ثأر ريال مدريد من هزيمته أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما حقق الملكي الفوز أمام جاره اللدود بثنائية مقابل هدف وحيد في نصف نهائي السوبر الإسباني.

المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء في جدة بالمملكة العربية السعودية، شهدت تقدم ريال مدريد في الدقيقة الثانية بصاروخية من فالفيردي.

وفي الشوط الثاني، منح فالفيردي الكرة لرودريجو الذي انطلق بين دفاع أتلتيكو مدريد لينفرد بمرمى أوبلاك ويسدد في الشباك في الدقيقة 55.

عاد أتلتيكو مدريد سريعا للمباراة، ونجح النرويجي سورلوث في تقليص الفارق مستغلا كرة عرضية من جوليانو سيميوني لعبها برأسيه في الشباك في الدقيقة 58.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كل مباراة تختلف عن الأخرى، ولا أعتقد أن مواجهة ريال مدريد في نصف النهائي ستكون مشابهة لما قدمناه أمامهم في الدوري."

واكتسح أتليتكو مدريد منافسه ريال مدريد بخماسية مقابل هدفين في الدوري الإسباني.

ريال مدريد تأهل لملاقاة برشلونة في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

وكان برشلونة حقق الفوز على حساب أتلتيك بلباو بخماسية نظيفة في نصف النهائي الآخر.

ولدى ريال مدريد فرصة للثأر من غريمه برشلونة الذي فاز بالسوبر الموسم الماضي على حساب الملكي بنتيجة 5-2.

التشكيل:

ريال مدريد

تيبو كورتوا - فيدي فالفيردي – راؤول أسينيسو – أنطونيو روديجر – ألفارو كاريراس - أوريليان تشواميني – إدواردو كامافينجا – جود بيلينجهام - رودريجو – جونزالو جارسيا – فينيسيوس جونيور

أتلتيكو مدريد:

يان أوبلاك - ماتيو روجيري – دافيد هانكو – مارك بيوبل – ماركوس يورينتي - أليكس بايينا – كوكي – كونور جالاجر – جيوفاني سيميوني - خوليان ألفاريز – ألكسندر سورلوث

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بهدف مبكر من ريال مدريد بتسديدة صاروخية من فالفيردي في الدقيقة الثانية سكنت شباك أوبلاك.

حاول أتلتيكو مدريد الدخول في أجواء المباراة وتهديد مرمى كوروتوا، وسدد ألفاريز في الدقيقة 24 لكنها مرت بجوار المرمى.

وهدد رودريجو مرمى أتلتيكو مدريد في الدقيقة 28 بعد مراوغة مدافع أتليتكو ومن ثم تصويبة من داخل منطقة الجزاء لصالح ريال مدريد تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وسدد باينا كرة قوية في الدقيقة 33من خارج منطقة الجزاء لصالح أتلتيكو تصدى لها كورتوا بنجاح.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني نجح رودريجو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 55 بعد تمريرة من فالفيردي ليمر من الدفاع ويسدد في الشباك.

ورد أتلتيكو مدريد سريعا، ونجح في تقليص الفارق عن طريق سورلوث برأسية في الشباك بعد كرة عرضية من جوليانو سيميوني في الدقيقة 58.

أجرى بعدها سيمويني تبديلات بدخول جوني كاردوسو وأنطوان جريزمان بدلا من كوكي وأليكس باينا.

ورد ألونسو بعدد من التبديلات، وشهد أحدهم إثارة في الدقيقة 80 حين خرج فينيسيوس ليحل أردا جولر بدلا منه.

ودخل فينيسيوس في مشادة مع سيميوني، غضب على إثرها مدرب ريال مدريد.

استمرت الدقائق الأخيرة، وسط محاولات من أتلتيكو مدريد في إدراك التعادل ولكن لم ينجح حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز ريال مدريد 2-1.

