الثالثة دون فوز.. النصر يسقط على ملعبه أمام القادسية قبل الكلاسيكو

سقط النصر مجددا أمام القادسية على ملعبه ووسط جماهيره في الجولة الـ14 من الدوري السعودي.

وخسر النصر بهدفين مقابل هدف وحيد أمام القادسية في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تقدم القادسية بهدف في الدقيقة 51 عن طريق جوليان كوينونس بعد خطأ قاتل من الحارس نواف العقيدي، قبل أن يضيف ناهيتان نانديز الهدف الثاني للضيوف.

وقبل النهاية بـ9 دقائق سجل كرستيانو رونالدو هدف النصر الوحيد من ضربة جزاء.

الخسارة تعد الثانية على التوالي للنصر بعد خسارته في الجولة السابقة أمام أهلي جدة بنتيجة 3-2.

كما غاب الفوز عن النصر للمباراة الثالثة، بعدما تعادل قبل جولتين أمام الاتفاق 2-2.

وبتلك النتيجة فقد النصر فرصة العودة للصدارة في الجولة المقبلة، بعدما توقف رصيده عند 31 نقطة في المركز الثاني، مبتعدا عن الهلال المتصدر بفارق 4 نقاط.

ويحل النصر ضيفا على الهلال في الجولة المقبلة السابعة والنصف مساء الإثنين.