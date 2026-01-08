سافونوف غاب شوفالييه موجود.. باريس سان جيرمان بطل السوبر الفرنسي أمام مارسيليا

توج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي بالفوز بركلات الترجيح على مارسيليا بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وشارك باريس سان جيرمان في السوبر كونه بطل الثنائية المحلية، فيما تواجد مارسيليا بوصفه وصيف الدوري.

اللقاء أقيم في ملعب الجابر الأحمد الدولي في الكويت لأول مرة.

وسبق أن أقيمت مباريات السوبر الفرنسي في فرنسا والجابون وقطر والمغرب وتونس والصين والنمسا وكندا وأمريكا بدءا من 2009.

وحقق باريس اللقب للمرة الرابعة على التوالي والـ 14 في تاريخه. فيما خسر مارسيليا اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

وتألق لوكاس شوفالييه حارس باريس وتصدى لركلتين ترجيحيتين معيدا للأذهان ما حدث في نهائي كأس العالم للأندية عندما تألق ماتوف سافونوف وتصدى لـ 3 ركلات قائدا فريقه من حصد اللقب.

اليوم غاب سافونوف بسبب الإصابة في اليد والتي تعرض لها أثناء تصديه لركلات فلامنجو، وتواجد شوفالييه وكرر تواجد باريس على منصات التتويج.

وبعد نهاية تلك المباراة سيستمر صيام مارسيليا عن التتويج بالألقاب منذ 2012 لحين إشعار آخر.

وصف المباراة

مرت راسية ليوناردو باليردي أعلى عارضة باريس سان جيرمان في الدقيقة 7.

ورد عثمان ديمبيلي سريعا بهدف في شباك مارسيليا في الدقيقة 13.

وأهدر نونو مينديش فرصة تعزيز التقدم في الدقيقة 20، فيما أضاع إيمرسون باليمراي وتيموثي وياه فرصتين لمارسيليا لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدف دون رد.

وتألق شوفالييه في التصدي لفرصتين محققتين من أمين جويري في الدقيقة 66.

ثم شارك الجابون المخضرم بيير إيمريك أوباميانج بدلا من أمين جويري ليقلب أحداث المباراة.

في الدقيقة 75 احتسب الحكم ركلة جزاء لمارسيليا بعد تعرض ماسون جرينود لعرقلة من شوفالييه.

وبالفعل سجل جرينود هدف تعادل مارسيليا من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 87 سجل ويليان باتشو هدف تقدم باريس سان جيرمان بالخطأ في مرماه أثناء محاولته إبعاد عرضية في طريقها لأوباميانج، ليقلب الجنوب الفرنسي الطاولة.

ورفض الباريسيون التفريط في اللقب فحوّل جونكالو راموس عرضية رأسية من برادلي باركولا في الشباك في الدقيقة 90+5 معدلا النتيجة.

وفي ركلات الترجيح تصدى شوفالييه لركلتي مات أورايلي وحامد تراوري ثنائي مارسيليا فيما سجل موريلو ركلة مارسيليا الثالثة.

في المقابل سجل كل من جونكالو راموس ثم فيتينيا ثم نونو مينديش ثم ديزيري دوي ركلات باريس الـ 4 معلنا تتويج سان جيرمان بالسوبر الفرنسي.