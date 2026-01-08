أمم إفريقيا - إيبوي لـ في الجول: لن أنسى هذه الذكريات.. وكوت ديفوار ستقدم مباراة ملحمية ضد مصر

استعاد إيمانويل إيبوي مدافع منتخب كوت ديفوار السابق ذكرياته في أمم إفريقيا، كما تحدث عن مواجهة الأفيال ضد منتخب مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار يوم السبت في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025.

وقال إيمانويل إيبوي لـ FilGoal.com: "شاركت في 4 بطولات كأس إفريقيا، إذا لم أخطئ، 4 أو 5. وكانت هناك لحظات جيدة وأخرى سيئة".

وأضاف "اللحظات الجيدة، فكانت أولا مشاركتي الأولى في أمم إفريقيا 2006. كان لدينا مجموعة رائعة جدا جدا، وبذلنا جميعا أفضل ما لدينا، لأننا أردنا الفوز بكأس لأجل وطننا".

وأكمل "خلال هذه البطولة، أعطينا جميعا أفضل ما لدينا. كانت تجربة صعبة جدا، الوصول إلى النهائي ولعب المباراة ضد مصر على أرضها كان صعبا للغاية. لكن رغم ذلك، بذلنا أقصى جهدنا، ووصلنا إلى النهائي، ولكن للأسف خسرنا أمام هذا الفريق".

وواصل "هذه لحظات لن أنساها أبدا، لأنني كنت صغيرا جدا، إذا لم أخطئ، كان عمري بين 19 و20 عاما، وكانت هذه مشاركتي الأولى. لذلك، هذه البطولة لن أنساها أبدا".

واستدرك "كما شاركت أيضا في أمم إفريقيا في الجابون وغينيا الاستوائية، حيث لعبنا ووصلنا إلى النهائي. لعبنا دون أن نستقبل أي أهداف، وكنا أفضل فريق وأفضل دفاع، وكل شيء. ووصلنا إلى النهائي ضد الفريق الزامبي الرائع. لكن للأسف، كما قلت، خسرنا هذه البطولة".

وأضاف "كانت هذه لحظات لا تُنسى، سببت لي ألما شديدا خلال مسيرتي، لأنني كنت أحلم بالفوز بكأس أمم إفريقيا لأجل وطني. كان لدينا جيل ذهبي حقا، بلاعبين رائعين جدا، لكن للأسف لم نفز بكأس إفريقيا لأجل وطننا، هذه هي اللحظات التي لا تُنسى خلال مسيرتي".

وعن مواجهة مصر ضد كوت ديفوار قال: "جميع المباريات بين المنتخبين كانت دائما قوية ومثيرة".

وأردف "أعتقد أننا سنشهد واحدة من أقوى المباريات في البطولة، ويمكن القول إنها نهائي مبكر للبطولة ومن يتأهل حظوظه ستكون كبيرة في تحقيق اللقب".

وواصل "منتخب مصر تغلب علينا بالمواجهات الأخيرة على الرغم من أنهم لم يكونوا الطرف المرشح، جيل الشباب الحالي أعتقد سيأخذ هذا الأمر بالحسبان وسيقدمون مباراة ملحمية لتحقيق الانتصار".

وأتم "نقاط قوة منتخب مصر تكمن في الجانب البدني والتكتيكي والفني هم أقوى في هذه الجوانب، لكن هذه المباريات تلعب على تفاصيل بسيطة لذلك أتوقع أن نشهد مباراة مفتوحة من الجانبين".

الظهير الأيمن الإيفواري لعب لأرسنال وسندرلاند وجالاتاسراي في أوروبا.

وخلال مسيرته خاض 18 مباراة في أمم إفريقيا خلال 5 نسخ مختلفة، وسجل هدفا وحيدا جاء ضد أنجولا في نسخة 2012.

وخسر إيبوي جميع مواجهاته ضد مصر في أمم إفريقيا خلال مواجهات نسختي 2006 و2008.

ولم يتواجد إيبوي في قائمة الأفيال التي حققت لقب أمم إفريقيا 2015 مثلما كان الحال لديديه دروجبا أسطورة كوت ديفوار.