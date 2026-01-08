انتهت في السوبر الإسباني - ريال مدريد (2)-(1) أتلتيكو مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويلتقي الفريقان على ملعب الإنماء في جدة في ثاني مباريات المربع الذهبي.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة في النهائي يوم الأحد المقبل على ملعب الإنماء مع برشلونة.

وتأهل برشلونة للنهائي بعد الفوز على أتلتك بلباو بنتيجة 5-0.

----------------------------------

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد 2-1 وتأهله إلى المباراة النهائية للسوبر

ق 80: مشادة بين سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد فينيسيوس جونيور أثناء خروج الأخير في تبديل لريال مدريد ونزول أردا جولر.

ق 70: تبديلان لريال مدريد بنزول فران جارسيا وفيرلاند ميندي بدلا من أنطونيو روديجر وراؤول أسينسيو

ق 63: تبديلان لأتليتكو بدخول جوني كاردوسو وأنطوان جريزمان بدلا من كوكي وأليكس باينا

ق 58 جووووول تقليص الفارق لأتليتكو مدريد عن طريق سورلوث رأسية في الشباك بعد كرة عرضية من جوليانو سيميوني.

ق 55: جووووول الثاني لريال مدريد عن طريق رودريجو بعد تمريرة من فالفيردي ليمر من الدفاع ويسدد في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 1-0.

ق 42: إصابة تشواميني لاعب ريال مدريد وتوقف اللعب.

ق 33: تسديدة من خارج منطقة الجزاء لصالح أتلتيكو عن طريق باينا أبعدها حارس مرمى ريال مدريد بنجاح.

ق 28: اختراق رائع من رودريجو ليراوغ مدافع أتليتكو ومن ثم تصويبة من داخل منطقة الجزاء لصالح ريال مدريد تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق 24: تصويبة من داخل منطقة الجزاء لصالح أتلتيكو مدريد عن طريق ألفاريز لكنها مرت بجوار المرمى.

ق 8: كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح أتلتيكو من ركلة ركنية شتتها روديجير مدافع ريال مدريد بنجاح.

ق 2: جووووول فيدريكو فالفيردي يسجل الهدف الأول لريال مدريد من تسديدة صاروخية سكنت شباك أوبلاك.

بداية المباراة