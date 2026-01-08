قبل كلاسيكو النصر.. الهلال يكتسح الحزم بثلاثية لينفرد بصدارة الدوري

الخميس، 08 يناير 2026 - 20:41

كتب : FilGoal

الهلال السعودي

واصل الهلال تصدره للدوري السعودي بعد الفوز على حساب الحزم بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما في الأسبوع الـ14 من المسابقة.

سجل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الأول للهلال في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أضاف روبن نيفيز الهدف الثاني في الدقيقة 56 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم قبل أن تتخطى خط المرمى.

واختتم داروين نونيز أهداف الهلال في الدقيقة 90.

وبتلك النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الدوري السعودي.

ويلاحقه النصر برصيد 31 نقطة ولكن رفاق رونالدو يخوضون مواجهة الجولة ذاتها أمام القادسية على ملعب الأول بارك.

ويلتقي الهلال والنصر في الجولة المقبلة السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين المقبل، في الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

الدوري السعودي الهلال
